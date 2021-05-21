النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات تسجل 1490 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالتين

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية 1490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 552,920 حالة.
‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1644 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 1451 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 532,910 حالات.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات تسجل 1490 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالتين
سبق

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية 1490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 552,920 حالة.
‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1644 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 1451 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 532,910 حالات.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
02:31 PM

الإمارات تسجل 1490 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالتين

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
316

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية 1490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 552,920 حالة.
‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1644 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 1451 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 532,910 حالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة