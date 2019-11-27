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المسابقات تعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس الملك

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم حيث تنطلق المباريات يوم الثلاثاء القادم 3 / 12 / 2019، بمواجهة فريق الأخدود وأحد على ملعب جامعة نجران في نجران، ويستضيف فريق الوحدة نظيره الخليج على ملعبه بالشرائع.

وفي اليوم الثاني من دور الـ 32 يلتقي فريق نجران مع الفتح على ملعب جامعة نجران، ثم يلعب الشعلة مع الشباب على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ويواجه فريق جدة نظيره الفيصلي على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله بجدة.

ويلعب يوم الخميس فريق العدالة مع الروضة، ويستضيف الفيحاء نظيره الدرع، ثم يلعب ضمك مع الجيل.

ويستهل فريق التعاون حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة رحلة الدفاع عن لقبه يوم الجمعة بمواجهة سهلة نوع ما أمام العين على استاد مدينة الملك سعود بالباحة، وفي اليوم نفسه يلعب فريق النصر مع البكيرية بالرياض، ويواجه الاتفاق الطائي، ويحل الأهلي ضيفًا على النجوم، والرائد مع المجزل.

وفي يوم السبت السابع من ديسمبر يواجه الهلال نظيره الجبلين بالرياض، ويواجه أبها نظيره العربي في مدينة أبها، وأخيرًا يحل الاتحاد ضيفًا على الصفا في الدمام.

الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة المسابقات كأس الملك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسابقات تعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس الملك
سبق

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم حيث تنطلق المباريات يوم الثلاثاء القادم 3 / 12 / 2019، بمواجهة فريق الأخدود وأحد على ملعب جامعة نجران في نجران، ويستضيف فريق الوحدة نظيره الخليج على ملعبه بالشرائع.

وفي اليوم الثاني من دور الـ 32 يلتقي فريق نجران مع الفتح على ملعب جامعة نجران، ثم يلعب الشعلة مع الشباب على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ويواجه فريق جدة نظيره الفيصلي على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله بجدة.

ويلعب يوم الخميس فريق العدالة مع الروضة، ويستضيف الفيحاء نظيره الدرع، ثم يلعب ضمك مع الجيل.

ويستهل فريق التعاون حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة رحلة الدفاع عن لقبه يوم الجمعة بمواجهة سهلة نوع ما أمام العين على استاد مدينة الملك سعود بالباحة، وفي اليوم نفسه يلعب فريق النصر مع البكيرية بالرياض، ويواجه الاتفاق الطائي، ويحل الأهلي ضيفًا على النجوم، والرائد مع المجزل.

وفي يوم السبت السابع من ديسمبر يواجه الهلال نظيره الجبلين بالرياض، ويواجه أبها نظيره العربي في مدينة أبها، وأخيرًا يحل الاتحاد ضيفًا على الصفا في الدمام.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
10:05 PM

المسابقات تعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم حيث تنطلق المباريات يوم الثلاثاء القادم 3 / 12 / 2019، بمواجهة فريق الأخدود وأحد على ملعب جامعة نجران في نجران، ويستضيف فريق الوحدة نظيره الخليج على ملعبه بالشرائع.

وفي اليوم الثاني من دور الـ 32 يلتقي فريق نجران مع الفتح على ملعب جامعة نجران، ثم يلعب الشعلة مع الشباب على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ويواجه فريق جدة نظيره الفيصلي على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله بجدة.

ويلعب يوم الخميس فريق العدالة مع الروضة، ويستضيف الفيحاء نظيره الدرع، ثم يلعب ضمك مع الجيل.

ويستهل فريق التعاون حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة رحلة الدفاع عن لقبه يوم الجمعة بمواجهة سهلة نوع ما أمام العين على استاد مدينة الملك سعود بالباحة، وفي اليوم نفسه يلعب فريق النصر مع البكيرية بالرياض، ويواجه الاتفاق الطائي، ويحل الأهلي ضيفًا على النجوم، والرائد مع المجزل.

وفي يوم السبت السابع من ديسمبر يواجه الهلال نظيره الجبلين بالرياض، ويواجه أبها نظيره العربي في مدينة أبها، وأخيرًا يحل الاتحاد ضيفًا على الصفا في الدمام.

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