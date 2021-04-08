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بالفيديو.. "العرفج": العلا في السنوات القادمة ستكون قدوة للمدن الأخرى

قال: أخشى أن تتجه الدولة إلى "منع جزئي".. وأتمنى أن نلتزم حتى نستمتع برمضان

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن العلا خلال السنوات القادمة ستكون قدوة للمدن الأخرى من حيث الجمال والتناغم واختصار التاريخ مع الجغرافيا، مشيرًا إلى أن سباق ‫(إكستريم إي) جعل ‫العلا الأولى في محركات البحث العالمية، وسمو ولي العهد يجعلنا نعيد اكتشاف هذه البقعة الفريدة من الوطن.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، حذّر "العرفج" من أن إحصائيات مصابي كورونا خلال إبريل هذه السنة ليست كإبريل من العام الماضي، مضيفًا بالقول: "أخشى أن تتجه الدولة إلى منع تجول جزئي وحبس في حارات.. وأتمنى أن نلتزم حتى نستمتع برمضان".

وفي فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض عامل المعرفة قصة كتاب (الحوثيون وعقائدهم) لمؤلفه د. عبدالرحمن الشدوي، موصيًا بضرورة أن يُطبع الكتاب، ويُوزّع على أهلنا في اليمن.


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بالفيديو.. "العرفج": العلا في السنوات القادمة ستكون قدوة للمدن الأخرى
سبق

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن العلا خلال السنوات القادمة ستكون قدوة للمدن الأخرى من حيث الجمال والتناغم واختصار التاريخ مع الجغرافيا، مشيرًا إلى أن سباق ‫(إكستريم إي) جعل ‫العلا الأولى في محركات البحث العالمية، وسمو ولي العهد يجعلنا نعيد اكتشاف هذه البقعة الفريدة من الوطن.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، حذّر "العرفج" من أن إحصائيات مصابي كورونا خلال إبريل هذه السنة ليست كإبريل من العام الماضي، مضيفًا بالقول: "أخشى أن تتجه الدولة إلى منع تجول جزئي وحبس في حارات.. وأتمنى أن نلتزم حتى نستمتع برمضان".

وفي فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض عامل المعرفة قصة كتاب (الحوثيون وعقائدهم) لمؤلفه د. عبدالرحمن الشدوي، موصيًا بضرورة أن يُطبع الكتاب، ويُوزّع على أهلنا في اليمن.


08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
12:12 AM

بالفيديو.. "العرفج": العلا في السنوات القادمة ستكون قدوة للمدن الأخرى

قال: أخشى أن تتجه الدولة إلى "منع جزئي".. وأتمنى أن نلتزم حتى نستمتع برمضان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن العلا خلال السنوات القادمة ستكون قدوة للمدن الأخرى من حيث الجمال والتناغم واختصار التاريخ مع الجغرافيا، مشيرًا إلى أن سباق ‫(إكستريم إي) جعل ‫العلا الأولى في محركات البحث العالمية، وسمو ولي العهد يجعلنا نعيد اكتشاف هذه البقعة الفريدة من الوطن.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، حذّر "العرفج" من أن إحصائيات مصابي كورونا خلال إبريل هذه السنة ليست كإبريل من العام الماضي، مضيفًا بالقول: "أخشى أن تتجه الدولة إلى منع تجول جزئي وحبس في حارات.. وأتمنى أن نلتزم حتى نستمتع برمضان".

وفي فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض عامل المعرفة قصة كتاب (الحوثيون وعقائدهم) لمؤلفه د. عبدالرحمن الشدوي، موصيًا بضرورة أن يُطبع الكتاب، ويُوزّع على أهلنا في اليمن.


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