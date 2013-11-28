النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طلاب المعهد الثانوي الصناعي بمكة يشاركون في خدمة المصلين

شاركوا في تنظيم صفوفهم وتوزيع الكمامات عليهم

شارك متدربون من المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، مع أستاذهم في تنظيم كشفي اليوم الجمعة، لخدمة المصلين في مساجد مكة.

وتشرف طلاب المعهد بالمشاركة بتنظيم صفوف المصلين والحرص على تطبيق التباعد بينهم، وتوزيع الكمامات ومساعدة كبار السن.

كما وزعوا مياه زمزم على المصلين، وقياس حرارتهم قبل دخولهم إلى المساجد حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه المشاركة من ضمن البرامج التي يقدمها المعهد الثانوي الصناعي لطلابه والمتمثلة في خدمة المصلين.

مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
طلاب المعهد الثانوي الصناعي بمكة يشاركون في خدمة المصلين
سبق

شارك متدربون من المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، مع أستاذهم في تنظيم كشفي اليوم الجمعة، لخدمة المصلين في مساجد مكة.

وتشرف طلاب المعهد بالمشاركة بتنظيم صفوف المصلين والحرص على تطبيق التباعد بينهم، وتوزيع الكمامات ومساعدة كبار السن.

كما وزعوا مياه زمزم على المصلين، وقياس حرارتهم قبل دخولهم إلى المساجد حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه المشاركة من ضمن البرامج التي يقدمها المعهد الثانوي الصناعي لطلابه والمتمثلة في خدمة المصلين.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
11:49 PM

طلاب المعهد الثانوي الصناعي بمكة يشاركون في خدمة المصلين

شاركوا في تنظيم صفوفهم وتوزيع الكمامات عليهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
73

شارك متدربون من المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، مع أستاذهم في تنظيم كشفي اليوم الجمعة، لخدمة المصلين في مساجد مكة.

وتشرف طلاب المعهد بالمشاركة بتنظيم صفوف المصلين والحرص على تطبيق التباعد بينهم، وتوزيع الكمامات ومساعدة كبار السن.

كما وزعوا مياه زمزم على المصلين، وقياس حرارتهم قبل دخولهم إلى المساجد حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه المشاركة من ضمن البرامج التي يقدمها المعهد الثانوي الصناعي لطلابه والمتمثلة في خدمة المصلين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,156
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,267
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,862
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة