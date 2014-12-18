النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 96 خلال الـ24 ساعة الماضية

في يوم "العربية".. "العاصمي": اللغات بعصر المعلومات الرقميّة تحتل صدارة الاهتمام والرعاية

قال: الاهتمام بها يأتي سعيًا لدعم وتعزيز مكانتها بين اللغات العالمية

أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، أن الاهتمام باللغة العربية يأتي سعيًا لدعم وتعزيز مكانتها بين اللغات، وتأكيدًا على الدور الذي تؤدّيه اللغة العربية في مدّ جسور التواصل بين الناس في مختلف العلوم والآداب.

وتابع العاصمي: اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وإحدى اللغات الأكثر انتشارًا في العالم، كما تعد اللغة الرسميّة السادسة في منظمة الأمم المتحدة واليونسكو؛ مما يبرز مكانتها ومنزلتها بين اللغات الأخرى، لافتًا إلى أن اللغات في عصر المعلومات الرقميّة واقتصاد المعرفة تحتل الصدارة في الاهتمام والرعاية، وهو ما يفسر احتفاء الشعوب بلغتها.

وأضاف: لقد كان للموروث في اللغة العربية بمختلف أشكاله العلميّة والأدبيّة صورٌ رائعة، وبصماتٌ مميزة في مختلف جوانب التواصل الحضاري على مر العصور، وتاريخنا مليء بالشواهد التي تبيّن الصلات الوثيقة التي ربطتها بعدد من لغات العالم الأخرى؛ إذ كانت العربية - ولا زالت- عنصرًا فاعلًا في الإنتاج العلمي والمعرفي، وفي الاكتشافات والابتكارات، وساهمت في نقلها إلى أنحاء مختلفةٍ من المعمورة. مشيرًا إلى أن هذا يحتم علينا نشر ودعم تعليمها وتعلمها وجعلها أكثر تأثيرًا في المنظومة العلميّة العالمية مع الحفاظ على هويتنا وأصالتنا، وأن نجعلها لغة اتصال وتواصل علمي حديث، تواكب التطورات العلميّة العالمية.

ويأتي الاحتفاء باليوم العالميّ للغة العربيّة في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كلّ عام، وفي هذا العام جاء تحت شعار: "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وفي هذا الإطار ذكر العاصمي مشاركاتٍ وبرامجَ يخصصها في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية من خلال عدد من الفعاليات والبرامج واللقاءات عبر مقره الرئيس بالرياض أو من خلال المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج أحد أجهزة المكتب، الذي أنشئ بهدف تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها على أسس تربوية وعلمية ومهنية متميزة، مع الأخذ بأفضل الوسائل التقنية، والالتزام بمعايير الجودة العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في يوم "العربية".. "العاصمي": اللغات بعصر المعلومات الرقميّة تحتل صدارة الاهتمام والرعاية
سبق

أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، أن الاهتمام باللغة العربية يأتي سعيًا لدعم وتعزيز مكانتها بين اللغات، وتأكيدًا على الدور الذي تؤدّيه اللغة العربية في مدّ جسور التواصل بين الناس في مختلف العلوم والآداب.

وتابع العاصمي: اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وإحدى اللغات الأكثر انتشارًا في العالم، كما تعد اللغة الرسميّة السادسة في منظمة الأمم المتحدة واليونسكو؛ مما يبرز مكانتها ومنزلتها بين اللغات الأخرى، لافتًا إلى أن اللغات في عصر المعلومات الرقميّة واقتصاد المعرفة تحتل الصدارة في الاهتمام والرعاية، وهو ما يفسر احتفاء الشعوب بلغتها.

وأضاف: لقد كان للموروث في اللغة العربية بمختلف أشكاله العلميّة والأدبيّة صورٌ رائعة، وبصماتٌ مميزة في مختلف جوانب التواصل الحضاري على مر العصور، وتاريخنا مليء بالشواهد التي تبيّن الصلات الوثيقة التي ربطتها بعدد من لغات العالم الأخرى؛ إذ كانت العربية - ولا زالت- عنصرًا فاعلًا في الإنتاج العلمي والمعرفي، وفي الاكتشافات والابتكارات، وساهمت في نقلها إلى أنحاء مختلفةٍ من المعمورة. مشيرًا إلى أن هذا يحتم علينا نشر ودعم تعليمها وتعلمها وجعلها أكثر تأثيرًا في المنظومة العلميّة العالمية مع الحفاظ على هويتنا وأصالتنا، وأن نجعلها لغة اتصال وتواصل علمي حديث، تواكب التطورات العلميّة العالمية.

ويأتي الاحتفاء باليوم العالميّ للغة العربيّة في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كلّ عام، وفي هذا العام جاء تحت شعار: "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وفي هذا الإطار ذكر العاصمي مشاركاتٍ وبرامجَ يخصصها في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية من خلال عدد من الفعاليات والبرامج واللقاءات عبر مقره الرئيس بالرياض أو من خلال المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج أحد أجهزة المكتب، الذي أنشئ بهدف تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها على أسس تربوية وعلمية ومهنية متميزة، مع الأخذ بأفضل الوسائل التقنية، والالتزام بمعايير الجودة العالمية.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
02:37 PM

في يوم "العربية".. "العاصمي": اللغات بعصر المعلومات الرقميّة تحتل صدارة الاهتمام والرعاية

قال: الاهتمام بها يأتي سعيًا لدعم وتعزيز مكانتها بين اللغات العالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
196

أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، أن الاهتمام باللغة العربية يأتي سعيًا لدعم وتعزيز مكانتها بين اللغات، وتأكيدًا على الدور الذي تؤدّيه اللغة العربية في مدّ جسور التواصل بين الناس في مختلف العلوم والآداب.

وتابع العاصمي: اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وإحدى اللغات الأكثر انتشارًا في العالم، كما تعد اللغة الرسميّة السادسة في منظمة الأمم المتحدة واليونسكو؛ مما يبرز مكانتها ومنزلتها بين اللغات الأخرى، لافتًا إلى أن اللغات في عصر المعلومات الرقميّة واقتصاد المعرفة تحتل الصدارة في الاهتمام والرعاية، وهو ما يفسر احتفاء الشعوب بلغتها.

وأضاف: لقد كان للموروث في اللغة العربية بمختلف أشكاله العلميّة والأدبيّة صورٌ رائعة، وبصماتٌ مميزة في مختلف جوانب التواصل الحضاري على مر العصور، وتاريخنا مليء بالشواهد التي تبيّن الصلات الوثيقة التي ربطتها بعدد من لغات العالم الأخرى؛ إذ كانت العربية - ولا زالت- عنصرًا فاعلًا في الإنتاج العلمي والمعرفي، وفي الاكتشافات والابتكارات، وساهمت في نقلها إلى أنحاء مختلفةٍ من المعمورة. مشيرًا إلى أن هذا يحتم علينا نشر ودعم تعليمها وتعلمها وجعلها أكثر تأثيرًا في المنظومة العلميّة العالمية مع الحفاظ على هويتنا وأصالتنا، وأن نجعلها لغة اتصال وتواصل علمي حديث، تواكب التطورات العلميّة العالمية.

ويأتي الاحتفاء باليوم العالميّ للغة العربيّة في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كلّ عام، وفي هذا العام جاء تحت شعار: "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وفي هذا الإطار ذكر العاصمي مشاركاتٍ وبرامجَ يخصصها في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية من خلال عدد من الفعاليات والبرامج واللقاءات عبر مقره الرئيس بالرياض أو من خلال المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج أحد أجهزة المكتب، الذي أنشئ بهدف تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها على أسس تربوية وعلمية ومهنية متميزة، مع الأخذ بأفضل الوسائل التقنية، والالتزام بمعايير الجودة العالمية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,631
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,818
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,492
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,426

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة