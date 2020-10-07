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الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من أكتوبر انخفاضًا من 12 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج؛ مضيفة أنها رصدت أيضًا 24 حالة إصابة بلا أعراض نزولًا من 31 قبل يوم.

وسجلت الصين 85489 حالة إصابة في المجمل؛ بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من أكتوبر انخفاضًا من 12 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج؛ مضيفة أنها رصدت أيضًا 24 حالة إصابة بلا أعراض نزولًا من 31 قبل يوم.

وسجلت الصين 85489 حالة إصابة في المجمل؛ بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4634.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
08:27 AM

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من أكتوبر انخفاضًا من 12 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج؛ مضيفة أنها رصدت أيضًا 24 حالة إصابة بلا أعراض نزولًا من 31 قبل يوم.

وسجلت الصين 85489 حالة إصابة في المجمل؛ بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4634.

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