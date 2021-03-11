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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين في تعز

سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مواقع جديدة بجبهتي مقبنة والكدحة غرب تعز، بعد مواجهات مع المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري بجبهة مقبنة، أن المواجهات الدائرة أسفرت عن تحرير جبل الزهيب بعد تحرير منطقة الطوير الاعلى بمديرية مقبنة والالتحام بجبهة الكدحة بشكل كامل.

وبين المصدر أن قوات الجيش الوطني بالكدحة حررت صباح اليوم جبل غباري في اتجاه الوازعية المطل على منطقة البرح على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات ولاذ من تبقى منهم بالفرار.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين في تعز
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مواقع جديدة بجبهتي مقبنة والكدحة غرب تعز، بعد مواجهات مع المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري بجبهة مقبنة، أن المواجهات الدائرة أسفرت عن تحرير جبل الزهيب بعد تحرير منطقة الطوير الاعلى بمديرية مقبنة والالتحام بجبهة الكدحة بشكل كامل.

وبين المصدر أن قوات الجيش الوطني بالكدحة حررت صباح اليوم جبل غباري في اتجاه الوازعية المطل على منطقة البرح على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات ولاذ من تبقى منهم بالفرار.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
09:46 PM

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين في تعز

سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مواقع جديدة بجبهتي مقبنة والكدحة غرب تعز، بعد مواجهات مع المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري بجبهة مقبنة، أن المواجهات الدائرة أسفرت عن تحرير جبل الزهيب بعد تحرير منطقة الطوير الاعلى بمديرية مقبنة والالتحام بجبهة الكدحة بشكل كامل.

وبين المصدر أن قوات الجيش الوطني بالكدحة حررت صباح اليوم جبل غباري في اتجاه الوازعية المطل على منطقة البرح على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات ولاذ من تبقى منهم بالفرار.

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