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"الحبوب": صرف الدفعة العاشرة لمستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

للذين قاموا بتوريد الكميات المحددة وأقفلوا حساباتهم من خلال "محصولي"

بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم؛ وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني، والتي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (14.718.058.17) ريالًا بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد (41) مزارعًا؛ وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ (414.811.151.28) ريالًا لعدد (1.478) مزارع بكمية (356.711) طنًّا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وقد بدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 19/ 8/ 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنويًّا.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب": صرف الدفعة العاشرة لمستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
سبق

بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم؛ وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني، والتي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (14.718.058.17) ريالًا بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد (41) مزارعًا؛ وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ (414.811.151.28) ريالًا لعدد (1.478) مزارع بكمية (356.711) طنًّا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وقد بدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 19/ 8/ 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنويًّا.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
09:33 AM

"الحبوب": صرف الدفعة العاشرة لمستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

للذين قاموا بتوريد الكميات المحددة وأقفلوا حساباتهم من خلال "محصولي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم؛ وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني، والتي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (14.718.058.17) ريالًا بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد (41) مزارعًا؛ وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ (414.811.151.28) ريالًا لعدد (1.478) مزارع بكمية (356.711) طنًّا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وقد بدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 19/ 8/ 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنويًّا.

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