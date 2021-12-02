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أمانة الشرقية تطرح 176 فرصة استثمارية بمختلف المدن والمحافظات

امتداداً لجهودها في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 لتنمية الإيرادات

طرحت أمانة المنطقة الشرقية، 176 فرصة استثمارية، دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

وذكر وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي، أن بعض الفرص الاستثمارية تمتد إلى 50 سنة، مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات، إضافة إلى خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد، دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع رغبة المستثمرين.

وأشار "العرادي" إلى تنوع الفرص الاستثمارية، التي من أبرزها: المراكز الترفيهية، والمحلات التجارية، والمقاهي والكافتيريات، والأسواق، ومصانع الخرسانة، واللوحات الدعائية، وأنشطة ركوب الدراجات الهوائية وقصور الأفراح، ومحطات الوقود، ومحال بيع الغاز، والمراكز الصحية، ومجمع تجارة، وملاعب ومراكز الرياضية، والمطاعم الترفيهية، وأعمال وسكن العمالة، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية، والفعاليات الرياضية وعربات الأطعمة المتنقلة في مدينة الدمام، والخبر، والقطيف، وبقيق، والنعيرية، والرفيعة، وعريعرة.

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تطرح 176 فرصة استثمارية بمختلف المدن والمحافظات
سبق

طرحت أمانة المنطقة الشرقية، 176 فرصة استثمارية، دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

وذكر وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي، أن بعض الفرص الاستثمارية تمتد إلى 50 سنة، مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات، إضافة إلى خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد، دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع رغبة المستثمرين.

وأشار "العرادي" إلى تنوع الفرص الاستثمارية، التي من أبرزها: المراكز الترفيهية، والمحلات التجارية، والمقاهي والكافتيريات، والأسواق، ومصانع الخرسانة، واللوحات الدعائية، وأنشطة ركوب الدراجات الهوائية وقصور الأفراح، ومحطات الوقود، ومحال بيع الغاز، والمراكز الصحية، ومجمع تجارة، وملاعب ومراكز الرياضية، والمطاعم الترفيهية، وأعمال وسكن العمالة، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية، والفعاليات الرياضية وعربات الأطعمة المتنقلة في مدينة الدمام، والخبر، والقطيف، وبقيق، والنعيرية، والرفيعة، وعريعرة.

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص".

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
01:49 PM

أمانة الشرقية تطرح 176 فرصة استثمارية بمختلف المدن والمحافظات

امتداداً لجهودها في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 لتنمية الإيرادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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طرحت أمانة المنطقة الشرقية، 176 فرصة استثمارية، دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

وذكر وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي، أن بعض الفرص الاستثمارية تمتد إلى 50 سنة، مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات، إضافة إلى خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد، دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع رغبة المستثمرين.

وأشار "العرادي" إلى تنوع الفرص الاستثمارية، التي من أبرزها: المراكز الترفيهية، والمحلات التجارية، والمقاهي والكافتيريات، والأسواق، ومصانع الخرسانة، واللوحات الدعائية، وأنشطة ركوب الدراجات الهوائية وقصور الأفراح، ومحطات الوقود، ومحال بيع الغاز، والمراكز الصحية، ومجمع تجارة، وملاعب ومراكز الرياضية، والمطاعم الترفيهية، وأعمال وسكن العمالة، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية، والفعاليات الرياضية وعربات الأطعمة المتنقلة في مدينة الدمام، والخبر، والقطيف، وبقيق، والنعيرية، والرفيعة، وعريعرة.

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص".

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