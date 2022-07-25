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إغلاق مطعم باعَ وجبةً لمواطن داخلها "فأر مطبوخ" بالجوف

الأمانة فرضت عليه غرامات الحد الأعلى للائحة الغرامات

أغلقت أمانة منطقة الجوف مطعمًا، بعد بيعه وجبة لأحد المواطنين الذي اكتشف وجود آثار لـ"فأر مطبوخ" داخل الوجبة، كما فرضت عليه غرامات الحد الأعلى وفق لائحة الغرامات المعمول بها.

وفي التفاصيل: ذكرت لـ"سبق"، "أمانة الجوف"؛ "أن مركز عمليات (الطوارئ 940) بالأمانة تلقّى بلاغاً من مواطن بمدينة سكاكا يفيد أنه اشترى إحدى الوجبات من أحد المطاعم؛ حيث عثر داخلها على فأر مطبوخ".

وأضافت: "وفور تلقي البلاغ تم توجيه المراقبين الصحيين من الأمانة إلى المطعم المذكور؛ حيث لوحظ تدنٍّ في مستوى النظافة، ووجود آثار فضلات فئران، وعلى الفور تم إتلاف بقية الأطعمة الموجودة وإغلاق المحل احترازيًّا".

وقالت: إن إدارة الرقابة الصحية أكدت على المطعم بضرورة تطبيقه لكافة الاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه.

وأكد أمين منطقة الجوف عاطف بن محمد الشرعان، أنه لن يسمح بتشغيل المطعم وممارسة النشاط إلا بعد إعادة تأهيله بالكامل، كما نوه "الشرعان" إلى أن الفرق الميدانية تتابع المخالفات بصورة مستمرة وتعمل على إزالتها أولاً بأول، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل على تسخير كافة الجهود؛ للحد من أي أمر قد يشكل ضرراً على الصحة العامة داخل نطاق عمل الأمانة.

ودعت أمانة منطقة الجوف، كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن وجود أي مخالفة بلدية بالاتصال على مركز العمليات والطوارئ (940)، الذي يتلقَّى البلاغات الهاتفية يوميّاً وعلى مدار الساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق مطعم باعَ وجبةً لمواطن داخلها "فأر مطبوخ" بالجوف
سبق

أغلقت أمانة منطقة الجوف مطعمًا، بعد بيعه وجبة لأحد المواطنين الذي اكتشف وجود آثار لـ"فأر مطبوخ" داخل الوجبة، كما فرضت عليه غرامات الحد الأعلى وفق لائحة الغرامات المعمول بها.

وفي التفاصيل: ذكرت لـ"سبق"، "أمانة الجوف"؛ "أن مركز عمليات (الطوارئ 940) بالأمانة تلقّى بلاغاً من مواطن بمدينة سكاكا يفيد أنه اشترى إحدى الوجبات من أحد المطاعم؛ حيث عثر داخلها على فأر مطبوخ".

وأضافت: "وفور تلقي البلاغ تم توجيه المراقبين الصحيين من الأمانة إلى المطعم المذكور؛ حيث لوحظ تدنٍّ في مستوى النظافة، ووجود آثار فضلات فئران، وعلى الفور تم إتلاف بقية الأطعمة الموجودة وإغلاق المحل احترازيًّا".

وقالت: إن إدارة الرقابة الصحية أكدت على المطعم بضرورة تطبيقه لكافة الاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه.

وأكد أمين منطقة الجوف عاطف بن محمد الشرعان، أنه لن يسمح بتشغيل المطعم وممارسة النشاط إلا بعد إعادة تأهيله بالكامل، كما نوه "الشرعان" إلى أن الفرق الميدانية تتابع المخالفات بصورة مستمرة وتعمل على إزالتها أولاً بأول، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل على تسخير كافة الجهود؛ للحد من أي أمر قد يشكل ضرراً على الصحة العامة داخل نطاق عمل الأمانة.

ودعت أمانة منطقة الجوف، كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن وجود أي مخالفة بلدية بالاتصال على مركز العمليات والطوارئ (940)، الذي يتلقَّى البلاغات الهاتفية يوميّاً وعلى مدار الساعة.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
06:39 PM

إغلاق مطعم باعَ وجبةً لمواطن داخلها "فأر مطبوخ" بالجوف

الأمانة فرضت عليه غرامات الحد الأعلى للائحة الغرامات

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
50
23,935

أغلقت أمانة منطقة الجوف مطعمًا، بعد بيعه وجبة لأحد المواطنين الذي اكتشف وجود آثار لـ"فأر مطبوخ" داخل الوجبة، كما فرضت عليه غرامات الحد الأعلى وفق لائحة الغرامات المعمول بها.

وفي التفاصيل: ذكرت لـ"سبق"، "أمانة الجوف"؛ "أن مركز عمليات (الطوارئ 940) بالأمانة تلقّى بلاغاً من مواطن بمدينة سكاكا يفيد أنه اشترى إحدى الوجبات من أحد المطاعم؛ حيث عثر داخلها على فأر مطبوخ".

وأضافت: "وفور تلقي البلاغ تم توجيه المراقبين الصحيين من الأمانة إلى المطعم المذكور؛ حيث لوحظ تدنٍّ في مستوى النظافة، ووجود آثار فضلات فئران، وعلى الفور تم إتلاف بقية الأطعمة الموجودة وإغلاق المحل احترازيًّا".

وقالت: إن إدارة الرقابة الصحية أكدت على المطعم بضرورة تطبيقه لكافة الاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه.

وأكد أمين منطقة الجوف عاطف بن محمد الشرعان، أنه لن يسمح بتشغيل المطعم وممارسة النشاط إلا بعد إعادة تأهيله بالكامل، كما نوه "الشرعان" إلى أن الفرق الميدانية تتابع المخالفات بصورة مستمرة وتعمل على إزالتها أولاً بأول، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل على تسخير كافة الجهود؛ للحد من أي أمر قد يشكل ضرراً على الصحة العامة داخل نطاق عمل الأمانة.

ودعت أمانة منطقة الجوف، كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن وجود أي مخالفة بلدية بالاتصال على مركز العمليات والطوارئ (940)، الذي يتلقَّى البلاغات الهاتفية يوميّاً وعلى مدار الساعة.

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