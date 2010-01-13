النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 15 ألف زائر لـ"شتاء درب زبيدة" بمدينة لينة التاريخية

الفعاليات والبرامج المنفذة تنوعت ما بين رياضية وثقافية وفنية

بلغ عدد زوار "شتاء درب زبيدة" والذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية "إتبا" حتى الآن أكثر من 15 ألف زائر بمعدل 1200 زائر يوميًا، وتنوعت الفعاليات والبرامج المنفذة ما بين رياضية وثقافية وفنية.

وتُعد فعاليات "شتاء درب زبيدة"، التي تستمر على مدار 60 يومًا، وتقام في مدينة لينة التاريخية بمحاذاة درب زبيدة الشهير، من أبرز الفعاليات، حيث جمعت بين الماضي والحاضر في محطات مرئية ومسموعة مليئة بالثقافة والفن والألوان والتراث والتاريخ، لتستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار من كل الفئات والأعمار من المنطقة وخارجها.

وفي السوق الأثري القديم منطقة الألعاب المتنوعة وأركان الأسر المنتجة والأركان الحرفية والأدوات التراثية وصولًا إلى مسرح الفعاليات في منتصف السوق بفعالياته وعروضه الثقافية والاجتماعية والفنية والفلكلورية والمسابقات وأركان الجهات الحكومية والأهلية؛ كما تشاهد التاريخ بكامل تفاصيله من خلال أطلال السوق القديم بدكاكينه الطينية ومداخله المسقوفة بالخشب وسعف النخل.

وفي الموقع الآخر، قصر الملك عبدالعزيز بإطلالته التاريخية وجماله الهندسي، والذي يحتضن لأول مرة المتحف المتنوع، ويضم السيارات القديمة والكلاسيكية المتنوعة ومجموعة من القطع التاريخية والمعروضات النادرة، في أركانه المتعددة والتعرف على وحداته المعمارية والمقتنيات الملكية والأثرية المتنوعة وغيرها فأصبح "شتاء درب زبيدة" نزهة العائلات في إجازة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

فيما تتميز مدينة لينة التي تحتضن هذه الفعاليات بعمق تاريخي يرتبط بمسارات متعددة وتشير المراجع التاريخية القديمة إلى أنها مدينة عاشت عصورًا من الثراء الاقتصادي والفني والاجتماعي والتاريخ؛ حيث تقع على طريق تجاري قديم يربط وسط الجزيرة بالعراق بالقرب من درب زبيدة المعروف، وفيها العديد من الآبار المذهلة التي يعود إنشاؤها إلى أزمنة مديدة، وتعد من القرى الغنية بالآثار الجديرة بالاهتمام، وكانت إلى وقت قريب مركزًا تجاريًا مهما يجمع بين تجار العراق والجزيرة العربية خصوصًا من أهالي منطقتي نجد والشمال كما كانت مكانًا لتلاقي التجار وأهالي البادية لتوفر المياه في آبارها، وأول من استوطنها قبيلة بني أسد المعروفة وكان هذا ما قبل الإسلام ثم انتقلت القبيلة للعراق بعد الفتوحات الإسلامية.

وذكرت المراجع التاريخية القديمة أن قرية "لينة" تعرف بالماء العذب في آبارها التي تصل إلى 300 بئر ما يزال بعضها موجودًا حتى اليوم، وتغنى كثير من الشعراء بلينة وبعذوبة مائها.

وفي الوقت الحالي تقع "لينة" في مكان استراتيجي بين النفود والحجرة، وعلى مفترق طرق رئيسة تربطها في مناطق الرياض، والقصيم، وحائل بالطريق الدولي المار في منطقة الحدود الشمالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 15 ألف زائر لـ"شتاء درب زبيدة" بمدينة لينة التاريخية
سبق

بلغ عدد زوار "شتاء درب زبيدة" والذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية "إتبا" حتى الآن أكثر من 15 ألف زائر بمعدل 1200 زائر يوميًا، وتنوعت الفعاليات والبرامج المنفذة ما بين رياضية وثقافية وفنية.

وتُعد فعاليات "شتاء درب زبيدة"، التي تستمر على مدار 60 يومًا، وتقام في مدينة لينة التاريخية بمحاذاة درب زبيدة الشهير، من أبرز الفعاليات، حيث جمعت بين الماضي والحاضر في محطات مرئية ومسموعة مليئة بالثقافة والفن والألوان والتراث والتاريخ، لتستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار من كل الفئات والأعمار من المنطقة وخارجها.

وفي السوق الأثري القديم منطقة الألعاب المتنوعة وأركان الأسر المنتجة والأركان الحرفية والأدوات التراثية وصولًا إلى مسرح الفعاليات في منتصف السوق بفعالياته وعروضه الثقافية والاجتماعية والفنية والفلكلورية والمسابقات وأركان الجهات الحكومية والأهلية؛ كما تشاهد التاريخ بكامل تفاصيله من خلال أطلال السوق القديم بدكاكينه الطينية ومداخله المسقوفة بالخشب وسعف النخل.

وفي الموقع الآخر، قصر الملك عبدالعزيز بإطلالته التاريخية وجماله الهندسي، والذي يحتضن لأول مرة المتحف المتنوع، ويضم السيارات القديمة والكلاسيكية المتنوعة ومجموعة من القطع التاريخية والمعروضات النادرة، في أركانه المتعددة والتعرف على وحداته المعمارية والمقتنيات الملكية والأثرية المتنوعة وغيرها فأصبح "شتاء درب زبيدة" نزهة العائلات في إجازة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

فيما تتميز مدينة لينة التي تحتضن هذه الفعاليات بعمق تاريخي يرتبط بمسارات متعددة وتشير المراجع التاريخية القديمة إلى أنها مدينة عاشت عصورًا من الثراء الاقتصادي والفني والاجتماعي والتاريخ؛ حيث تقع على طريق تجاري قديم يربط وسط الجزيرة بالعراق بالقرب من درب زبيدة المعروف، وفيها العديد من الآبار المذهلة التي يعود إنشاؤها إلى أزمنة مديدة، وتعد من القرى الغنية بالآثار الجديرة بالاهتمام، وكانت إلى وقت قريب مركزًا تجاريًا مهما يجمع بين تجار العراق والجزيرة العربية خصوصًا من أهالي منطقتي نجد والشمال كما كانت مكانًا لتلاقي التجار وأهالي البادية لتوفر المياه في آبارها، وأول من استوطنها قبيلة بني أسد المعروفة وكان هذا ما قبل الإسلام ثم انتقلت القبيلة للعراق بعد الفتوحات الإسلامية.

وذكرت المراجع التاريخية القديمة أن قرية "لينة" تعرف بالماء العذب في آبارها التي تصل إلى 300 بئر ما يزال بعضها موجودًا حتى اليوم، وتغنى كثير من الشعراء بلينة وبعذوبة مائها.

وفي الوقت الحالي تقع "لينة" في مكان استراتيجي بين النفود والحجرة، وعلى مفترق طرق رئيسة تربطها في مناطق الرياض، والقصيم، وحائل بالطريق الدولي المار في منطقة الحدود الشمالية.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
03:50 PM

أكثر من 15 ألف زائر لـ"شتاء درب زبيدة" بمدينة لينة التاريخية

الفعاليات والبرامج المنفذة تنوعت ما بين رياضية وثقافية وفنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
128

بلغ عدد زوار "شتاء درب زبيدة" والذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية "إتبا" حتى الآن أكثر من 15 ألف زائر بمعدل 1200 زائر يوميًا، وتنوعت الفعاليات والبرامج المنفذة ما بين رياضية وثقافية وفنية.

وتُعد فعاليات "شتاء درب زبيدة"، التي تستمر على مدار 60 يومًا، وتقام في مدينة لينة التاريخية بمحاذاة درب زبيدة الشهير، من أبرز الفعاليات، حيث جمعت بين الماضي والحاضر في محطات مرئية ومسموعة مليئة بالثقافة والفن والألوان والتراث والتاريخ، لتستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار من كل الفئات والأعمار من المنطقة وخارجها.

وفي السوق الأثري القديم منطقة الألعاب المتنوعة وأركان الأسر المنتجة والأركان الحرفية والأدوات التراثية وصولًا إلى مسرح الفعاليات في منتصف السوق بفعالياته وعروضه الثقافية والاجتماعية والفنية والفلكلورية والمسابقات وأركان الجهات الحكومية والأهلية؛ كما تشاهد التاريخ بكامل تفاصيله من خلال أطلال السوق القديم بدكاكينه الطينية ومداخله المسقوفة بالخشب وسعف النخل.

وفي الموقع الآخر، قصر الملك عبدالعزيز بإطلالته التاريخية وجماله الهندسي، والذي يحتضن لأول مرة المتحف المتنوع، ويضم السيارات القديمة والكلاسيكية المتنوعة ومجموعة من القطع التاريخية والمعروضات النادرة، في أركانه المتعددة والتعرف على وحداته المعمارية والمقتنيات الملكية والأثرية المتنوعة وغيرها فأصبح "شتاء درب زبيدة" نزهة العائلات في إجازة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

فيما تتميز مدينة لينة التي تحتضن هذه الفعاليات بعمق تاريخي يرتبط بمسارات متعددة وتشير المراجع التاريخية القديمة إلى أنها مدينة عاشت عصورًا من الثراء الاقتصادي والفني والاجتماعي والتاريخ؛ حيث تقع على طريق تجاري قديم يربط وسط الجزيرة بالعراق بالقرب من درب زبيدة المعروف، وفيها العديد من الآبار المذهلة التي يعود إنشاؤها إلى أزمنة مديدة، وتعد من القرى الغنية بالآثار الجديرة بالاهتمام، وكانت إلى وقت قريب مركزًا تجاريًا مهما يجمع بين تجار العراق والجزيرة العربية خصوصًا من أهالي منطقتي نجد والشمال كما كانت مكانًا لتلاقي التجار وأهالي البادية لتوفر المياه في آبارها، وأول من استوطنها قبيلة بني أسد المعروفة وكان هذا ما قبل الإسلام ثم انتقلت القبيلة للعراق بعد الفتوحات الإسلامية.

وذكرت المراجع التاريخية القديمة أن قرية "لينة" تعرف بالماء العذب في آبارها التي تصل إلى 300 بئر ما يزال بعضها موجودًا حتى اليوم، وتغنى كثير من الشعراء بلينة وبعذوبة مائها.

وفي الوقت الحالي تقع "لينة" في مكان استراتيجي بين النفود والحجرة، وعلى مفترق طرق رئيسة تربطها في مناطق الرياض، والقصيم، وحائل بالطريق الدولي المار في منطقة الحدود الشمالية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,512
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,672

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة