بعد تطعيم 86%.. رئيس هذه الدولة يعلن السيطرة على وباء كورونا

أكد أن اقتصاد بلاده يتعافى من الأزمة بعد انكماش إجمالي الناتج الداخلي

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الأربعاء، السيطرة على وباء كوفيد-19 في بلاده.

وقال الرئيس المكسيكي أمام حشد تجمّع في الساحة الرئيسية بالعاصمة بمناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته: "هناك 86 في المائة من المكسيكيين الذين تفوق أعمارهم 18 عامًا محصنون، وتقريبًا جميعهم بالجرعتين، لقد بدأنا بتلقيح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، وسنقوم بإعطاء جرعات معززة بدءًا بالمسنين".

وأضاف: "السيطرة على الوباء تسمح لنا بالعودة إلى خطتنا الأولية لتحسين الخدمات الصحية؛ مثل زيادة عدد الأطباء البالغ حاليًا 1.2 لكل ألف نسمة".

وتابع، حسب ما نقلت "فرانس برس"، أنه في العام المقبل "إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نحصل على لقاح باتريا المكسيكي".

إلى ذلك، أكد الرئيس المكسيكي أن الاقتصاد يتعافى من الأزمة الناجمة عن الوباء، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.5% في 2020.

وقال: "ليس لديّ شك في أننا قريبًا وقريبًا جدًا، سنخرج بشكل نهائي من الأزمة الاقتصادية. لسنا مدينين مثل دول أخرى، ولم نفقد الإيرادات العامة".

جديرٌ بالذكر أن المكسيك التي يبلغ تعداد سكانها 126 مليون نسمة، سجلت 3.8 مليون إصابة بكوفيد-19، بينما بلغ تعداد الوفيات 294.428 حالة.