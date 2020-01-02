واشنطن تحذر: إيران تخطط لشن هجمات جديدة وسنتحرك استباقياً لإجهاضها

"إسبر" أشار إلى أولوية حماية القوات الأمريكية

حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم (الخميس) من أن هناك مؤشرات على أن إيران والميليشيات المدعومة منها ربما تخطط لشن مزيد من الهجمات.

وقال "إسبر" في تصريحات نقلتها "رويترز": "هناك بعض المؤشرات على أنهم ربما يخططون لهجمات أخرى، هذا ليس بالأمر الجديد كلياً، رأينا ذلك لشهرين أو ثلاثة أشهر إلى الآن".

وأضاف: "إذا حدث ذلك فحينها سنتحرك، وبالمناسبة، إذا سمعنا شيئاً عن هجمات أو مؤشر من نوع ما، فإننا سنقوم بتحرك استباقي أيضاً لحماية القوات الأمريكية وأرواح الأمريكيين".