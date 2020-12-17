النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة "رومانية" .. "دان بيتريسكو" يقترب من "النصر" بنسبة 90%

سيصطحب معه اثنين من المحترفين من "كلوج" الروماني

قالت صحيفة "gsp" الرومانية إن مدرب كلوج ، الروماني دان بيتريسكو قد اقترب من قيادة النصر السعودي "فنيًا" بنسبة تصل لنحو 90% لخلافة المدرب البرتغالي الحالي روي فيتوريا.

ويعاني النصر في الوقت الحالي بسبب تدهور نتائجه في مسابقة الدوري إذ يحتل الفريق المركز الأخير في المسابقة برصيد 4 نقاط بعد مرور 8 جولات.

وقالت الصحيفة إن المدرب يريد الرحيل عن كلوج وإن لديه عدة عروض من أندية أوروبية لكن المقابل المادي المعروض عليه من النصر سيكون عليه عامل كبير في موافقته إذ سيكون لديه راتب سنوي يصل لنحو مليوني يورو.

وقالت الصحيفة إنه في حال توليه مهمة الفريق السعودي فإنه سيصطحب معه اثنين من اللاعبين هما الكرواتي داميان ديوكوفيتش البالغ من العمر 30 عامًا، والمدافع أندريه بوركي البالغ من العمر 27 عامًا.

النصر مدرب النصر روي فيتوريا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحيفة "رومانية" .. "دان بيتريسكو" يقترب من "النصر" بنسبة 90%
سبق

قالت صحيفة "gsp" الرومانية إن مدرب كلوج ، الروماني دان بيتريسكو قد اقترب من قيادة النصر السعودي "فنيًا" بنسبة تصل لنحو 90% لخلافة المدرب البرتغالي الحالي روي فيتوريا.

ويعاني النصر في الوقت الحالي بسبب تدهور نتائجه في مسابقة الدوري إذ يحتل الفريق المركز الأخير في المسابقة برصيد 4 نقاط بعد مرور 8 جولات.

وقالت الصحيفة إن المدرب يريد الرحيل عن كلوج وإن لديه عدة عروض من أندية أوروبية لكن المقابل المادي المعروض عليه من النصر سيكون عليه عامل كبير في موافقته إذ سيكون لديه راتب سنوي يصل لنحو مليوني يورو.

وقالت الصحيفة إنه في حال توليه مهمة الفريق السعودي فإنه سيصطحب معه اثنين من اللاعبين هما الكرواتي داميان ديوكوفيتش البالغ من العمر 30 عامًا، والمدافع أندريه بوركي البالغ من العمر 27 عامًا.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
10:26 PM

صحيفة "رومانية" .. "دان بيتريسكو" يقترب من "النصر" بنسبة 90%

سيصطحب معه اثنين من المحترفين من "كلوج" الروماني

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
3,337

قالت صحيفة "gsp" الرومانية إن مدرب كلوج ، الروماني دان بيتريسكو قد اقترب من قيادة النصر السعودي "فنيًا" بنسبة تصل لنحو 90% لخلافة المدرب البرتغالي الحالي روي فيتوريا.

ويعاني النصر في الوقت الحالي بسبب تدهور نتائجه في مسابقة الدوري إذ يحتل الفريق المركز الأخير في المسابقة برصيد 4 نقاط بعد مرور 8 جولات.

وقالت الصحيفة إن المدرب يريد الرحيل عن كلوج وإن لديه عدة عروض من أندية أوروبية لكن المقابل المادي المعروض عليه من النصر سيكون عليه عامل كبير في موافقته إذ سيكون لديه راتب سنوي يصل لنحو مليوني يورو.

وقالت الصحيفة إنه في حال توليه مهمة الفريق السعودي فإنه سيصطحب معه اثنين من اللاعبين هما الكرواتي داميان ديوكوفيتش البالغ من العمر 30 عامًا، والمدافع أندريه بوركي البالغ من العمر 27 عامًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,660
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,664
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,112

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة