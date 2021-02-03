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"موارد الرياض" تحرر 149 مخالفة وإنذارًا وتضبط 3 وافدات مخالفات

نفذت 800 زيارة ميدانية خلال يوم واحد

نفذ مفتشو ومفتشات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، ثلاث حملات بالتعاون مع عدد من الجهات على معارض السيارات والمجمعات التجارية ومواد البناء والمطابخ وأسواق الأسماك وبيع منتجات الدواجن في مواقع متفرقة من العاصمة الرياض.

وأسفرت الحملات عن إجراء ما يقارب 800 زيارة تفتيشية، وضبط 149 مخالفة وإنذارًا، أبرزها ضبط ثلاث عاملات وافدات يحملن هوية وطنية مزورة، بالإضافة إلى إغلاق 13 محلًّا لعدم التعاون مع فرق التفتيش.

يذكر أن جميع أعمال فرق التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتمد على نظام التفتيش المؤسسي "تمام"، الذي يقوم بأتمتة جميع أعمال التفتيش المكتبية والميدانية بمنظومة متكاملة.

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"موارد الرياض" تحرر 149 مخالفة وإنذارًا وتضبط 3 وافدات مخالفات
سبق

نفذ مفتشو ومفتشات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، ثلاث حملات بالتعاون مع عدد من الجهات على معارض السيارات والمجمعات التجارية ومواد البناء والمطابخ وأسواق الأسماك وبيع منتجات الدواجن في مواقع متفرقة من العاصمة الرياض.

وأسفرت الحملات عن إجراء ما يقارب 800 زيارة تفتيشية، وضبط 149 مخالفة وإنذارًا، أبرزها ضبط ثلاث عاملات وافدات يحملن هوية وطنية مزورة، بالإضافة إلى إغلاق 13 محلًّا لعدم التعاون مع فرق التفتيش.

يذكر أن جميع أعمال فرق التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتمد على نظام التفتيش المؤسسي "تمام"، الذي يقوم بأتمتة جميع أعمال التفتيش المكتبية والميدانية بمنظومة متكاملة.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
06:45 PM

"موارد الرياض" تحرر 149 مخالفة وإنذارًا وتضبط 3 وافدات مخالفات

نفذت 800 زيارة ميدانية خلال يوم واحد

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أحمد البراهيم - الرياض
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نفذ مفتشو ومفتشات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، ثلاث حملات بالتعاون مع عدد من الجهات على معارض السيارات والمجمعات التجارية ومواد البناء والمطابخ وأسواق الأسماك وبيع منتجات الدواجن في مواقع متفرقة من العاصمة الرياض.

وأسفرت الحملات عن إجراء ما يقارب 800 زيارة تفتيشية، وضبط 149 مخالفة وإنذارًا، أبرزها ضبط ثلاث عاملات وافدات يحملن هوية وطنية مزورة، بالإضافة إلى إغلاق 13 محلًّا لعدم التعاون مع فرق التفتيش.

يذكر أن جميع أعمال فرق التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتمد على نظام التفتيش المؤسسي "تمام"، الذي يقوم بأتمتة جميع أعمال التفتيش المكتبية والميدانية بمنظومة متكاملة.

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