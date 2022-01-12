عثرت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة للجيش الوطني اليمني، اليوم "الأربعاء"، على ألغام بحرية نشرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في المياه الإقليمية قبالة سواحل محافظة حجّة. وأوضح مصدر عسكري أن القوات البحرية تلقّت معلومات تفيد بأن الميليشيا الإيرانية نشرت 15 لغمًا بحريًا في المياه الإقليمية اليمنية؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وأضاف أن وحدات التشكيل البحري تحركت على ضوء تلك المعلومات، وعثرت على 8 ألغام، وأتلفت خمسة منها اليوم. وبين المصدر أن فرق التشكيل البحري تواصل المسح الميداني بحثًا عن بقيّة الألغام التي نشرتها الميليشيا الإيرانية لتهدد حياة الصيادين والملاحة الدولية.

الجيش اليمني يزيل 8 ألغام نشرها الحوثيون قبالة سواحل حجة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-12 عثرت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة للجيش الوطني اليمني، اليوم "الأربعاء"، على ألغام بحرية نشرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في المياه الإقليمية قبالة سواحل محافظة حجّة.



وأوضح مصدر عسكري أن القوات البحرية تلقّت معلومات تفيد بأن الميليشيا الإيرانية نشرت 15 لغمًا بحريًا في المياه الإقليمية اليمنية؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأضاف أن وحدات التشكيل البحري تحركت على ضوء تلك المعلومات، وعثرت على 8 ألغام، وأتلفت خمسة منها اليوم.



وبين المصدر أن فرق التشكيل البحري تواصل المسح الميداني بحثًا عن بقيّة الألغام التي نشرتها الميليشيا الإيرانية لتهدد حياة الصيادين والملاحة الدولية.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443 07:35 PM

الجيش اليمني يزيل 8 ألغام نشرها الحوثيون قبالة سواحل حجة الميليشيا زرعت 15 لغمًا في المياه الإقليمية





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عثرت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة للجيش الوطني اليمني، اليوم "الأربعاء"، على ألغام بحرية نشرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في المياه الإقليمية قبالة سواحل محافظة حجّة.



وأوضح مصدر عسكري أن القوات البحرية تلقّت معلومات تفيد بأن الميليشيا الإيرانية نشرت 15 لغمًا بحريًا في المياه الإقليمية اليمنية؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأضاف أن وحدات التشكيل البحري تحركت على ضوء تلك المعلومات، وعثرت على 8 ألغام، وأتلفت خمسة منها اليوم.



وبين المصدر أن فرق التشكيل البحري تواصل المسح الميداني بحثًا عن بقيّة الألغام التي نشرتها الميليشيا الإيرانية لتهدد حياة الصيادين والملاحة الدولية.