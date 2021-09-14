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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
08:13 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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