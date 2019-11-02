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"الخضيري" يحذر من "التزوير بالمسميات" ويؤكد: هذا سبب تدمير الصحة

الماء منزوع الأملاح يسمونه "ماء صحة" والدقيق الأبيض الضار يسمونه "دقيق فاخر"

حذر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري مما أسماه بـ"التزوير بالمسميات"، وأكد أن "هذا سبب تدمير الصحة".

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لم أرَ في صحة الإنسان أغرب من التزوير بالمسميات!!، الماء منزوع الأملاح يسمونه (ماء صحة!!)، والدقيق الأبيض الضار بالصحة يسمونه (دقيق فاخر؟!)، والمُحليات الصناعية يسمونها (بديل السكر!! وأحياناً البديل الصحي للسكر!)، وهذا سبب تدمير الصحة هو التزوير بالمسميات (نقي! فاخر! صحي! عضوي!)".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخضيري" يحذر من "التزوير بالمسميات" ويؤكد: هذا سبب تدمير الصحة
سبق

حذر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري مما أسماه بـ"التزوير بالمسميات"، وأكد أن "هذا سبب تدمير الصحة".

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لم أرَ في صحة الإنسان أغرب من التزوير بالمسميات!!، الماء منزوع الأملاح يسمونه (ماء صحة!!)، والدقيق الأبيض الضار بالصحة يسمونه (دقيق فاخر؟!)، والمُحليات الصناعية يسمونها (بديل السكر!! وأحياناً البديل الصحي للسكر!)، وهذا سبب تدمير الصحة هو التزوير بالمسميات (نقي! فاخر! صحي! عضوي!)".

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
05:21 PM

"الخضيري" يحذر من "التزوير بالمسميات" ويؤكد: هذا سبب تدمير الصحة

الماء منزوع الأملاح يسمونه "ماء صحة" والدقيق الأبيض الضار يسمونه "دقيق فاخر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,980

حذر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري مما أسماه بـ"التزوير بالمسميات"، وأكد أن "هذا سبب تدمير الصحة".

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لم أرَ في صحة الإنسان أغرب من التزوير بالمسميات!!، الماء منزوع الأملاح يسمونه (ماء صحة!!)، والدقيق الأبيض الضار بالصحة يسمونه (دقيق فاخر؟!)، والمُحليات الصناعية يسمونها (بديل السكر!! وأحياناً البديل الصحي للسكر!)، وهذا سبب تدمير الصحة هو التزوير بالمسميات (نقي! فاخر! صحي! عضوي!)".

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