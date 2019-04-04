"أسامة نبيه": استقلت لرغبتي في الحفاظ على منجزاتي ولتجديد الدماء بالفريق

قال لـ"سبق": حقق نتائج رائعة مع "الكوكب" بعد إنقاذه من دوامة الهبوط

خص المدرب المصري القدير أسامة نبيه، مدرب المنتخب المصري السابق في مونديال روسيا ومدرب "الكوكب" المستقيل مؤخرًا، "سبق" بالأسباب التي أدت لاستقالته من تدريب الفريق.

وكانت إدارة وجماهير "الكوكب" قد تفاجأت بتقديم المدرب المصري لاستقالته قبل نحو 7 أسابيع من نهاية المسابقة؛ برغم تقديمه لنتائج جيدة مع الفريق.

وقال نبيه: "فعلت كل ما بوسعي لإنقاذ فخر الخرج من وضعه السيئ في بداية المسابقة؛ حيث توليت المهمة عقب ست مباريات لم يحقق فيها الفريق أي نقطة".

وأضاف: "كان الفريق في المركز الأخير من المسابقة، وبفضل من الله نجحنا في إبعاده عن منطقة الخطر".

وعن أسباب استقالته المفاجئة وغير المتوقعة قال: "قدمتُ كل ما في وسعي ورأيت أن من واجبي ترك الفريق لضخ دماء جديدة تساعده على تحقيق نتائج أفضل".

وأكمل: "توليت مهمة قيادة الفريق في 24 مباراة، نجحنا في تحقيق 10 انتصارات، وسبع تعادلات، وخسرنا 7 لقاءات أخرى".

وتحدّث المدرب المصري بأنه سعيد بما تَحقق مع الفريق، وبعبارات الثناء والمدح الذي يتلقاها باستمرار من جماهير الكوكب؛ بسبب جهوده مع الفريق، كما أثنى كثيرًا على إدارة النادي برئاسة دباس الدوسري.

واختتم أسامة نبيه حديثه بالإشادة بالكرة السعودية وما تَحقق فيها وجعلها في مصافّ الدوريات الكبرى؛ مُبديًا رغبته في الاستمرار في العمل هنا بعد أخذ قسط من الراحة.