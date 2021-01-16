النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوريا الجنوبية تسجل 580 إصابة جديدة بكورونا و130 حالة بالصين

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و33 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 71,820 إصابة.

الصين
سجلت الصين 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 88118 إصابة , بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4635 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية تسجل 580 إصابة جديدة بكورونا و130 حالة بالصين
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و33 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 71,820 إصابة.

الصين
سجلت الصين 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 88118 إصابة , بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4635 حالة.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
10:16 AM

كوريا الجنوبية تسجل 580 إصابة جديدة بكورونا و130 حالة بالصين

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
61

سجلت كوريا الجنوبية 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و33 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 71,820 إصابة.

الصين
سجلت الصين 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 88118 إصابة , بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4635 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,377
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,051
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,753
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,802

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة