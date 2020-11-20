النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"زراعة حفر الباطن" تنفذ حملة رش لمكافحة أسراب الجراد القادمة للمحافظة

تتبعت وصولها من الجهة الجنوبية الغربية باتجاه المناطق الشمالية الشرقية

قامت فرق الرصد والمكافحة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن اليوم الجمعة، الموافق 5 ربيع الثاني 1442هـ، بتنفيذ حملة رش وتتبع لأسرار الجراد التي وصلت إلى المحافظة.

وتفصيلاً، رصدت فرق المكافحة قدوم تلك الأسراب من الجهة الجنوبية الغربية للمحافظة باتجاه المناطق الشمالية الشرقية حيث قامت فرق الرصد والمكافحة بعمليات المكافحة والرش.

وزارة البيئة والمياه والزراعة حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"زراعة حفر الباطن" تنفذ حملة رش لمكافحة أسراب الجراد القادمة للمحافظة
سبق

قامت فرق الرصد والمكافحة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن اليوم الجمعة، الموافق 5 ربيع الثاني 1442هـ، بتنفيذ حملة رش وتتبع لأسرار الجراد التي وصلت إلى المحافظة.

وتفصيلاً، رصدت فرق المكافحة قدوم تلك الأسراب من الجهة الجنوبية الغربية للمحافظة باتجاه المناطق الشمالية الشرقية حيث قامت فرق الرصد والمكافحة بعمليات المكافحة والرش.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
10:28 PM

"زراعة حفر الباطن" تنفذ حملة رش لمكافحة أسراب الجراد القادمة للمحافظة

تتبعت وصولها من الجهة الجنوبية الغربية باتجاه المناطق الشمالية الشرقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
0
144

قامت فرق الرصد والمكافحة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن اليوم الجمعة، الموافق 5 ربيع الثاني 1442هـ، بتنفيذ حملة رش وتتبع لأسرار الجراد التي وصلت إلى المحافظة.

وتفصيلاً، رصدت فرق المكافحة قدوم تلك الأسراب من الجهة الجنوبية الغربية للمحافظة باتجاه المناطق الشمالية الشرقية حيث قامت فرق الرصد والمكافحة بعمليات المكافحة والرش.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,970
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,591
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,425

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة