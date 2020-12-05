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وزير الخارجية يجري عدداً من اللقاءات على هامش مؤتمر حوار المنامة

مع وزراء من بريطانيا والأردن وسلطنة عمان وألمانيا والعراق وكوريا الجنوبية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن حسين الصفدي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وقد التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-هوا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يجري عدداً من اللقاءات على هامش مؤتمر حوار المنامة
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن حسين الصفدي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وقد التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-هوا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
03:24 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
04:32 PM

وزير الخارجية يجري عدداً من اللقاءات على هامش مؤتمر حوار المنامة

مع وزراء من بريطانيا والأردن وسلطنة عمان وألمانيا والعراق وكوريا الجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن حسين الصفدي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وقد التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-هوا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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