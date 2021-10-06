في 3 دقائق.. دار الملاحظة الاجتماعية ببريدة تنفذ خطة إخلاء افتراضية ناجحة

لتدريب الموظفين على الاستجابة للمخاطر ومعرفة مسالك الخروج أثناء الطوارئ

نفّذت دار الملاحظة الاجتماعية ببريدة اليوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً خطة إخلاء ناجحة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني ببريدة والجهات المساندة ( الهلال الأحمر، الشؤون الصحية، الدوريات الأمنية، شركة الكهرباء، التعليم، أمانة القصيم ).

وتفصيلاً، شملت العملية جميع منسوبي الدار بهدف تعليم وتدريب الموظفين على الاستجابة للمخاطر ومعرفة مسالك الخروج في الحالات القصوى إضافة إلى معرفة نقاط التجمع وإخلاء المكاتب عند حدوث طارئ لا سمح الله.

وتأتي خطة الإخلاء التي نفّذتها الدار للمرافق والخدمات العامة بالتعاون مع قسم الأمن والسلامة بالدار لضمان تنفيذ عملية إخلاء منظمة وكاملة للمبنى عند حدوث حالة طوارئ، أو سماع صوت إنذار الحريق، وقد تم تشكيل لجان من العاملين واختيار أعضاء المجموعات العامة لتنفيذ الأعمال اللازمة لمواجهة أي حدث طارئ، حيث تعتبر السلامة في مكان العمل مسألة ذات أهمية حيوية في بناء منظمة حكومية تتسم بالفعالية والإنتاجية والقدرة التشغيلية.

واستغرقت مدة الإخلاء ثلاث دقائق حققت من خلالها أهم معايير الأمن والسلامة داخل مقر الدار في حال حدوث أي طارئ وتدريب الموظفين على خطط الإخلاء في حال حدوث حادثة لا قدر الله.

وقدم مدير الدار عطا الله دخيل الدخيل شكره لإدارة الدفاع المدني ببريدة وجميع الجهات المساندة على سرعة تجاوبهم وحرصهم على المبادرة في تقديم ما ينفع المنشآت الحكومية ووضع الخطط الاحترازية والوقائية لذلك.