النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس التعاون يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الأفغانية

تضمنت آلية للمشاورات في عدة مجالات بين الجانبين

وقع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بمقر الأمانة اليوم مع وزير الخارجية بجمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية بجمهورية أفغانستان، تضمنت آلية للمشاورات في عدة مجالات بين الجانبين, خاصة المجال السياسي، والتعاون الاقتصادي، والتواصل بين الشعوب.
وأكد الدكتور الحجرف أن المذكرة تأتي في إطار الحرص الدائم لتطوير علاقات مجلس التعاون مع الدول والتكتلات العالمية في مجالات التعاون المختلفة، وتهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف, متطلعاً لتحقيق الغايات والمقاصد من مد جسور التعاون عبر هذه الاتفاقية.
وسبق مراسم توقيع مذكرة التفاهم اجتماع عُقد بين الأمين العام لمجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية أفغانستان، تم خلاله مناقشة آليات التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ المذكرة، وبحث تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتطورات الوضع في أفغانستان والمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس التعاون يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الأفغانية
سبق

وقع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بمقر الأمانة اليوم مع وزير الخارجية بجمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية بجمهورية أفغانستان، تضمنت آلية للمشاورات في عدة مجالات بين الجانبين, خاصة المجال السياسي، والتعاون الاقتصادي، والتواصل بين الشعوب.
وأكد الدكتور الحجرف أن المذكرة تأتي في إطار الحرص الدائم لتطوير علاقات مجلس التعاون مع الدول والتكتلات العالمية في مجالات التعاون المختلفة، وتهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف, متطلعاً لتحقيق الغايات والمقاصد من مد جسور التعاون عبر هذه الاتفاقية.
وسبق مراسم توقيع مذكرة التفاهم اجتماع عُقد بين الأمين العام لمجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية أفغانستان، تم خلاله مناقشة آليات التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ المذكرة، وبحث تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتطورات الوضع في أفغانستان والمنطقة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
07:16 PM

مجلس التعاون يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الأفغانية

تضمنت آلية للمشاورات في عدة مجالات بين الجانبين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
106

وقع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بمقر الأمانة اليوم مع وزير الخارجية بجمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية بجمهورية أفغانستان، تضمنت آلية للمشاورات في عدة مجالات بين الجانبين, خاصة المجال السياسي، والتعاون الاقتصادي، والتواصل بين الشعوب.
وأكد الدكتور الحجرف أن المذكرة تأتي في إطار الحرص الدائم لتطوير علاقات مجلس التعاون مع الدول والتكتلات العالمية في مجالات التعاون المختلفة، وتهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف, متطلعاً لتحقيق الغايات والمقاصد من مد جسور التعاون عبر هذه الاتفاقية.
وسبق مراسم توقيع مذكرة التفاهم اجتماع عُقد بين الأمين العام لمجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية أفغانستان، تم خلاله مناقشة آليات التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ المذكرة، وبحث تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتطورات الوضع في أفغانستان والمنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,514
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,942
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,895

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة