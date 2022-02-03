الإيرادات 51.28 مليار ريال.. "سابك" تعلن نتائجها المالية للربع الرابع من 2021

يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بالربع السابق وزيادة بنسبة 56% عن السنة الماضية

أعلنت شركة سابك اليوم، نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2021م؛ حيث بلغت إيرادات الشركة 51.28 مليار ريال سعودي (13.67 مليار دولار أمريكي)؛ مما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بالربع السابق، وزيادة بنسبة 56% عن السنة السابقة.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 13.05 مليارات ريال، بزيادة قدرها 17% على أساس ربع سنوي، و95% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أحجام المبيعات ومتوسط أسعار المنتجات.

فيما بلغ الدخل من العمليات للربع الرابع 8.63 مليارات ريال، بارتفاع قدره 12% عن الربع السابق البالغ 7.70 مليارات ريال، مقارنة بالربع الرابع من عام 2020م الذي شهد تحقيق 3.79 مليارات ريال.

ووصل صافي الربح إلى 4.93 مليارات ريال، وهو أقل بنسبة 12% من صافي الربح البالغ 5.59 مليارات ريال في الربع السابق، وأعلى بنسبة 119% مقارنة بصافي الربح البالغ 2.25 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2020م.

وبيّن نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، أن "سابك" حققت أداء قويًّا في الربع الرابع من عام 2021م، مدفوعًا بالمرونة التشغيلية وارتفاع أسعار معظم المنتجات الرئيسية؛ مما أدى إلى تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء أعلى خلال الربع الرابع من عام 2021م.

وأضاف "البنيان" أن سابك حققت على مدار العام 2021م أداء ماليًّا قويًّا، مدعومًا بتحسن ظروف السوق والتركيز على الانضباط الرأسمالي؛ مؤكدًا التزام الشركة بالاستدامة من خلال استراتيجيتها الرامية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مبينًا أنها عززت طموحاتها لمواجهة تغير المناخ بمواصلة تعزيز الاقتصاد الدائري، ودمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيات أعمالها.

وعلى صعيد نتائج التعاون الرامي لإيجاد القيمة بين سابك وأرامكو، بلغت القيمة التي حققتها سابك من أنشطة التعاون مع أرامكو السعودية منذ أن استحوذت أرامكو السعودية على 70% من أسهم سابك وحتى نهاية عام 2021م، 1.76 مليار ريال سعودي (468 مليون دولار)؛ وهو ما يعكس التزام الشركة بتحقيق ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار من التعاون مع أرامكو السعودية بحلول عام 2025م.

وكانت "سابك" قد أكملت جميع إجراءات التحول لقطاع المغذيات الزراعية، وأطلقت شركتها الجديدة (سابك للمغذيات الزراعية)؛ مستهدفة الريادة على الصعيدين الوطني والعالمي في صناعة المغذيات الزراعية؛ حيث تعتمد الشركة الجديدة على عدد من الركائز؛ من أهمها تبني استراتيجية أكثر فعالية، وبرامج بحث وتطوير مركزة بالكامل على أعمال المغذيات الزراعية، والتميز في المبيعات وسلسلة الإمدادات، واستقطاب وتطوير المواهب.

وشهد الربع الرابع وصول سابك إلى إنجازات جديدة على صعيدي الاستدامة والابتكار؛ حيث أطلقت العديد من المنتجات الدائرية التي حصلت على اعتماد الشهادة الدولية للاستدامة والكربون، ومن أبرز هذه المنتجات الميثانول الدائري من مصنع (ابن سينا) التابع لها في المملكة، والباقة الجديدة من راتنجات (ألتيمTM) الحيوية، ومادة البولي ثيراميد الرائدة، والبوليمرات المعاد تدويرها كيميائيًّا من البلاستيك الذي كان ينتهي به المطاف في المحيطات.

وحصدت إنجازات سابك في مجال الاستدامة والابتكار، إشادة كبيرة في الربع الرابع، وحصلت الشركة على جائزة أفضل مبادرة لإعادة التدوير والاقتصاد الدائري في حفل توزيع جوائز الاستدامة لعام 2021م من مجلة "كيميكال ويك"، كما حققت الميدالية البلاتينية من شركة (إيكو فاديس) الرائدة في التقييم المستقل لأداء استدامة الأعمال.

وفازت منتجات سابك المتخصصة بموقعين ضمن قائمة أفضل 100 تقنية مبتكرة تم تطويرها العام الماضي ضمن مسابقة جوائز البحث والتطوير (R&D 100) العالمية الشهيرة تحت فئة المواد والتقنيات الميكانيكية، كما حققت سابك زيادة قدرها 16% في القيمة التقديرية لعلامتها التجارية لتصل إلى 4.67 مليار دولار أمريكي.

وأسهمت هذه الزيادة التي أكدتها تقارير وكالة الاستشارات المستقلة "براند فاينانس"، في احتفاظ سابك بالمرتبة الثانية ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمةً في صناعة الكيماويات، ومكانتها بين أفضل 500 علامة تجارية عالمية.