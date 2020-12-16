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جازان.. "الأرصاد" تنبّه من حالة سحب رعدية ممطرة

تصحب بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ للرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظتَي الدرب وفرسان.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 1 ظهراً.

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جازان.. "الأرصاد" تنبّه من حالة سحب رعدية ممطرة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظتَي الدرب وفرسان.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 1 ظهراً.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
10:34 AM

جازان.. "الأرصاد" تنبّه من حالة سحب رعدية ممطرة

تصحب بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ للرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظتَي الدرب وفرسان.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 1 ظهراً.

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