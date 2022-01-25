المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور 5 دول لتعزيز الحكم المدني في السودان
بينها مصر والإمارات وتركيا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد سيزور: كينيا، ومصر، والإمارات، وتركيا، وإسرائيل، هذا الأسبوع؛ لمناقشة السلام في السودان والمنطقة.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "ساترفيلد" سيلتقي بمسؤولين من الحكومات المعنية؛ لتعزيز الحكم المدني الديمقراطي في السودان، ودعم السلام والازدهار في القرن الأفريقي.
المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور 5 دول لتعزيز الحكم المدني في السودان
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-01-25
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد سيزور: كينيا، ومصر، والإمارات، وتركيا، وإسرائيل، هذا الأسبوع؛ لمناقشة السلام في السودان والمنطقة.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "ساترفيلد" سيلتقي بمسؤولين من الحكومات المعنية؛ لتعزيز الحكم المدني الديمقراطي في السودان، ودعم السلام والازدهار في القرن الأفريقي.
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
07:18 PM
المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور 5 دول لتعزيز الحكم المدني في السودان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد سيزور: كينيا، ومصر، والإمارات، وتركيا، وإسرائيل، هذا الأسبوع؛ لمناقشة السلام في السودان والمنطقة.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "ساترفيلد" سيلتقي بمسؤولين من الحكومات المعنية؛ لتعزيز الحكم المدني الديمقراطي في السودان، ودعم السلام والازدهار في القرن الأفريقي.