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المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور 5 دول لتعزيز الحكم المدني في السودان

بينها مصر والإمارات وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد سيزور: كينيا، ومصر، والإمارات، وتركيا، وإسرائيل، هذا الأسبوع؛ لمناقشة السلام في السودان والمنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "ساترفيلد" سيلتقي بمسؤولين من الحكومات المعنية؛ لتعزيز الحكم المدني الديمقراطي في السودان، ودعم السلام والازدهار في القرن الأفريقي.

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المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور 5 دول لتعزيز الحكم المدني في السودان
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد سيزور: كينيا، ومصر، والإمارات، وتركيا، وإسرائيل، هذا الأسبوع؛ لمناقشة السلام في السودان والمنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "ساترفيلد" سيلتقي بمسؤولين من الحكومات المعنية؛ لتعزيز الحكم المدني الديمقراطي في السودان، ودعم السلام والازدهار في القرن الأفريقي.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
07:18 PM

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور 5 دول لتعزيز الحكم المدني في السودان

بينها مصر والإمارات وتركيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد سيزور: كينيا، ومصر، والإمارات، وتركيا، وإسرائيل، هذا الأسبوع؛ لمناقشة السلام في السودان والمنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "ساترفيلد" سيلتقي بمسؤولين من الحكومات المعنية؛ لتعزيز الحكم المدني الديمقراطي في السودان، ودعم السلام والازدهار في القرن الأفريقي.

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142 مليون ..

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14,913
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