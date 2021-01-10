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"ذا لاين".. 10 ساعة ويعلن "نيوم" مشروعه الضخم المرتقب

يفتح أبوابَه ليكون موطناً لأصحاب الأحلام الكبيرة وبناة الاستدامة

10 ساعة تفصّل مشروع "نيوم"، عن الإعلان عن الحدث المرتقب الذي كان قد كشف عنه المشروع عبر حسابه على "تويتر" تحت مسمّى #مشروع_ذا_لاين.

ووضع حساب مشروع "نيوم" على "تويتر"، ساعة عكسية تشير إلى أنها ستعلن مشروعاً كبيراً؛ حيث يرى المتابعون أنه مرتبط بالطاقة، كما أشارت التغريدات إلى أن المشروع الجديد يضع الطبيعة في قلب مجتمعات المستقبل ضمن مجتمعات مُستقبلية تضع مصلحة الإنسان أولاً.

وكانت "نيوم" قد أعلنت أخيراً عديداً من المشروعات الضخمة كان من أبرزها عقد إنشاء منظومة نقل متقدمة لربط مدن "نيوم" الإدراكية في أغسطس الماضي، بينما في يوليو أعلنت أنها ستكون موطناً لأكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم.

يُذكر أن "نيوم" أُنشئت على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية لتكون ميداناً حيّاً ونابضاً بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسمُ فيها ريادةُ الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد.

وستفتح "نيوم" أبوابَها لتكون موطناً ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل مَن يطمح أن يُسهم في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار.

ويُعد مشروع "نيوم" المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ذا لاين".. 10 ساعة ويعلن "نيوم" مشروعه الضخم المرتقب
سبق

10 ساعة تفصّل مشروع "نيوم"، عن الإعلان عن الحدث المرتقب الذي كان قد كشف عنه المشروع عبر حسابه على "تويتر" تحت مسمّى #مشروع_ذا_لاين.

ووضع حساب مشروع "نيوم" على "تويتر"، ساعة عكسية تشير إلى أنها ستعلن مشروعاً كبيراً؛ حيث يرى المتابعون أنه مرتبط بالطاقة، كما أشارت التغريدات إلى أن المشروع الجديد يضع الطبيعة في قلب مجتمعات المستقبل ضمن مجتمعات مُستقبلية تضع مصلحة الإنسان أولاً.

وكانت "نيوم" قد أعلنت أخيراً عديداً من المشروعات الضخمة كان من أبرزها عقد إنشاء منظومة نقل متقدمة لربط مدن "نيوم" الإدراكية في أغسطس الماضي، بينما في يوليو أعلنت أنها ستكون موطناً لأكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم.

يُذكر أن "نيوم" أُنشئت على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية لتكون ميداناً حيّاً ونابضاً بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسمُ فيها ريادةُ الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد.

وستفتح "نيوم" أبوابَها لتكون موطناً ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل مَن يطمح أن يُسهم في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار.

ويُعد مشروع "نيوم" المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
09:59 AM

"ذا لاين".. 10 ساعة ويعلن "نيوم" مشروعه الضخم المرتقب

يفتح أبوابَه ليكون موطناً لأصحاب الأحلام الكبيرة وبناة الاستدامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10 ساعة تفصّل مشروع "نيوم"، عن الإعلان عن الحدث المرتقب الذي كان قد كشف عنه المشروع عبر حسابه على "تويتر" تحت مسمّى #مشروع_ذا_لاين.

ووضع حساب مشروع "نيوم" على "تويتر"، ساعة عكسية تشير إلى أنها ستعلن مشروعاً كبيراً؛ حيث يرى المتابعون أنه مرتبط بالطاقة، كما أشارت التغريدات إلى أن المشروع الجديد يضع الطبيعة في قلب مجتمعات المستقبل ضمن مجتمعات مُستقبلية تضع مصلحة الإنسان أولاً.

وكانت "نيوم" قد أعلنت أخيراً عديداً من المشروعات الضخمة كان من أبرزها عقد إنشاء منظومة نقل متقدمة لربط مدن "نيوم" الإدراكية في أغسطس الماضي، بينما في يوليو أعلنت أنها ستكون موطناً لأكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم.

يُذكر أن "نيوم" أُنشئت على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية لتكون ميداناً حيّاً ونابضاً بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسمُ فيها ريادةُ الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد.

وستفتح "نيوم" أبوابَها لتكون موطناً ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل مَن يطمح أن يُسهم في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار.

ويُعد مشروع "نيوم" المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

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