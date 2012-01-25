النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"فهد المبارك" محافظاً للمركزي السعودي.. و"اليحيى" إلى رتبة "فريق"

أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

فاجعة كروية .. مصرع 4 لاعبين برازيليين ورئيس نادٍ بطريقة مأساوية

تحطمت طائرتهم أثناء توجههم من توكانتيس إلى جويانيا لخوض مباراة

لقي 4 لاعبين من فريق بالماس الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة البرازيلية لكرة القدم حتفهم مع رئيس النادي إثر تحطم طائرتهم الأحد، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، توفي الطيار في الحادث الذي حصل بعد دقائق من إقلاع الطائرة التي كانت متوجهة من توكانتيس إلى جويانيا لخوض مباراتهم المرتقبة ضد فيلا توفا، الاثنين.

وذكر النادي أن اللاعبين الذين لقوا حتفهم هم لوكاس براشيديس، غييرمي نويه، رانولي وماركوس موليناري، إضافة إلى الرئيس لوكاس ميرا.

وجاء في البيان "في هذا الوقت الأليم والمرعب، يدعو النادي لرفع الصلوات من أجل العائلات التي ستحظى بالدعم اللازم".

وفي عام 2016، لقي 19 لاعبًا من فريق شابيكوينسي حتفهم في طريقهم لخوض مباراة في مدينة ميديين خلال تحطم طائرة في كولومبيا أدت إلى وفاة 71 شخصًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
فاجعة كروية .. مصرع 4 لاعبين برازيليين ورئيس نادٍ بطريقة مأساوية
سبق

لقي 4 لاعبين من فريق بالماس الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة البرازيلية لكرة القدم حتفهم مع رئيس النادي إثر تحطم طائرتهم الأحد، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، توفي الطيار في الحادث الذي حصل بعد دقائق من إقلاع الطائرة التي كانت متوجهة من توكانتيس إلى جويانيا لخوض مباراتهم المرتقبة ضد فيلا توفا، الاثنين.

وذكر النادي أن اللاعبين الذين لقوا حتفهم هم لوكاس براشيديس، غييرمي نويه، رانولي وماركوس موليناري، إضافة إلى الرئيس لوكاس ميرا.

وجاء في البيان "في هذا الوقت الأليم والمرعب، يدعو النادي لرفع الصلوات من أجل العائلات التي ستحظى بالدعم اللازم".

وفي عام 2016، لقي 19 لاعبًا من فريق شابيكوينسي حتفهم في طريقهم لخوض مباراة في مدينة ميديين خلال تحطم طائرة في كولومبيا أدت إلى وفاة 71 شخصًا.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
01:10 AM

فاجعة كروية .. مصرع 4 لاعبين برازيليين ورئيس نادٍ بطريقة مأساوية

تحطمت طائرتهم أثناء توجههم من توكانتيس إلى جويانيا لخوض مباراة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,396

لقي 4 لاعبين من فريق بالماس الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة البرازيلية لكرة القدم حتفهم مع رئيس النادي إثر تحطم طائرتهم الأحد، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، توفي الطيار في الحادث الذي حصل بعد دقائق من إقلاع الطائرة التي كانت متوجهة من توكانتيس إلى جويانيا لخوض مباراتهم المرتقبة ضد فيلا توفا، الاثنين.

وذكر النادي أن اللاعبين الذين لقوا حتفهم هم لوكاس براشيديس، غييرمي نويه، رانولي وماركوس موليناري، إضافة إلى الرئيس لوكاس ميرا.

وجاء في البيان "في هذا الوقت الأليم والمرعب، يدعو النادي لرفع الصلوات من أجل العائلات التي ستحظى بالدعم اللازم".

وفي عام 2016، لقي 19 لاعبًا من فريق شابيكوينسي حتفهم في طريقهم لخوض مباراة في مدينة ميديين خلال تحطم طائرة في كولومبيا أدت إلى وفاة 71 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,559
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,147
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,015
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,957

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة