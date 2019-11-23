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"مدني جازان": في حالة الأمطار الشديدة .. لا تخرجوا إلا للضرورة

المديرية أكّدت اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية تحسباً للتقلبات الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار ونشاط في الرياح السطحية على عديد من محافظات المنطقة ومراكزها.

وحثّت المديرية الجميع، على التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكّدت اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

الدفاع المدني بمنطقة جازان السيول الحالة الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان": في حالة الأمطار الشديدة .. لا تخرجوا إلا للضرورة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار ونشاط في الرياح السطحية على عديد من محافظات المنطقة ومراكزها.

وحثّت المديرية الجميع، على التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكّدت اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
01:51 PM

"مدني جازان": في حالة الأمطار الشديدة .. لا تخرجوا إلا للضرورة

المديرية أكّدت اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية تحسباً للتقلبات الجوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار ونشاط في الرياح السطحية على عديد من محافظات المنطقة ومراكزها.

وحثّت المديرية الجميع، على التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكّدت اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

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