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أمير الرياض يوجّه الأمانة والمرور بمعالجة معارض السيارات في القادسية

دعا إلى تكثيف عمليات النظافة للحي والشوارع المحيطة بالمعارض عاجلاً

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمانة المنطقة وإدارة المرور بسرعة معالجة وضع وتنظيم معارض السيارات الجديد في حي القادسية بالرياض، وما تشهده من ازدحام على الشوارع والمداخل المحيطة بالمعارض؛ بسبب تواجد باعة السيارات المتجولين.

كما وجّه أمير المنطقة بتكثيف عمليات النظافة للحي والشوارع المحيطة بالمعارض.

وأكد على أمانة ومرور المنطقة ضرورة معالجة هذه الملاحظات بشكل عاجل.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يوجّه الأمانة والمرور بمعالجة معارض السيارات في القادسية
سبق

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمانة المنطقة وإدارة المرور بسرعة معالجة وضع وتنظيم معارض السيارات الجديد في حي القادسية بالرياض، وما تشهده من ازدحام على الشوارع والمداخل المحيطة بالمعارض؛ بسبب تواجد باعة السيارات المتجولين.

كما وجّه أمير المنطقة بتكثيف عمليات النظافة للحي والشوارع المحيطة بالمعارض.

وأكد على أمانة ومرور المنطقة ضرورة معالجة هذه الملاحظات بشكل عاجل.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
03:37 PM

أمير الرياض يوجّه الأمانة والمرور بمعالجة معارض السيارات في القادسية

دعا إلى تكثيف عمليات النظافة للحي والشوارع المحيطة بالمعارض عاجلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمانة المنطقة وإدارة المرور بسرعة معالجة وضع وتنظيم معارض السيارات الجديد في حي القادسية بالرياض، وما تشهده من ازدحام على الشوارع والمداخل المحيطة بالمعارض؛ بسبب تواجد باعة السيارات المتجولين.

كما وجّه أمير المنطقة بتكثيف عمليات النظافة للحي والشوارع المحيطة بالمعارض.

وأكد على أمانة ومرور المنطقة ضرورة معالجة هذه الملاحظات بشكل عاجل.

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