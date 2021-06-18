بتكلفة 35 مليون ريال.. عقود لـ3 مشروعات خدمية بسكاكا تعرف عليها

فيما أكد "الشرعان" حرص "الأمانة" على تنفيذ الصيانة ومتابعة المقاولين

وقّع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، عقود 3 مشروعات خدمية بمدينة سكاكا، مع عدد من المؤسسات الوطنية، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 34.7 مليون ريال، ضمن جهود الأمانة المستمرة والحرص على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن العقود شملت مشروع صيانة الشوارع والأرصفة والإنارة بوسط سكاكا بأكثر 11.4 مليون ريال، ومشروع صيانة الشوارع والأرصفة والإنارة شمال سكاكا بأكثر من 11.1 مليون ريال، وكذلك مشروع الصيانة جنوب سكاكا بأكثر من 11.6 مليون ريال، وتبلغ مدة كل من العقود الثلاثة 36 شهراً.

من جانبه، أكد أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان حرص الأمانة على تنفيذ أعمال الصيانة دورياً، ومتابعة التزام المقاولين بالمعايير الفنية ومتطلبات السلامة، ومحاسبتهم على أي تقصير أولاً بأول، وأضاف أن صيانة الشوارع ومسارات المشاة تسهم في رفع جودة الحياة من خلال تحسين المشهد البصري وتحفيز ممارسة المشي والأنماط الصحية للارتقاء بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح "الشرعان" أن الأمانة ستواصل تنفيذ مختلف المشروعات البلدية، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات وفق الميزانيات المعتمدة، ضمن جهود الأمانة المستمرة؛ لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والارتقاء بالأداء، بتوجيهات من سمو أمير منطقة الجوف، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.