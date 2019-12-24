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"جازان الفل مشتى الكل".. المنطقة تستعد لإطلاق مهرجانها الشتوي الـ12

يستمر أسبوعين ويشمل حفلات غنائية وبرامج مسرحية بمشاركة 16 دولة

يرعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، يوم الجمعة 3 يناير المقبل، حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر "جازان الفل- مشتى الكل" بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عبدالله بن صالح المديميغ، أن اللجان العاملة تُواصل استعداداتها لانطلاق المهرجان الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه؛ فضلًا عن مساهمة مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة والجهات المشاركة؛ مشيرًا إلى أن افتتاح المهرجان يتضمن كذلك "كرنفال جازان" السنوي الذي أصبح سمة متميزة لمهرجان جازان؛ حيث يشهد خلال مهرجان العام الحالي مشاركة 16 دولة، إلى جانب مشاركة محافظات المنطقة؛ سعيًا لتقديم "كرنفال جازان" كمنتج يميز المنطقة بسمات عالمية.

واستعرض "المديميغ" التنوع المتميز لمهرجان العام الحالي، الذي يستمر على مدى أسبوعين، ويشمل حفلات غنائية وبرامج مسرحية يحتضنها مركز الأمير سلطان الحضاري؛ فيما يشهد الكورنيش الجنوبي مدينة الألعاب المائية وألعابًا شاطئية للأطفال، واستعراضات لفِرَق عالمية، كما تحتضن الساحة الشعبية بقرية جازان التراثية، فعاليات ترفيهية عائلية وبرامج استعراضية ومهرجانًا للتسوق؛ مشيرًا إلى أن الواجهة البحرية بالكورنيش الأوسط ستكون مسرحًا لفعاليات هابي جازان.

ولفت إلى النجاحات الكبيرة التي حققها مهرجان جازان الشتوي خلال الأعوام الماضية؛ حيث أسهم منذ انطلاقته في إبراز ما تزخر به منطقة جازان من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية، وإرث حضاري وموروثات شعبية؛ مما جعل المنطقة واحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي؛ مؤكدًا أن تراكم الخبرات عبر المهرجانات السابقة سيظهر بشكل لافت عبر المهرجان الحالي من خلال تطور البرامج وجودة الفعاليات التي تواكب اهتمامات كافة شرائح المجتمع، وتسعى لرسم الفرح والبهجة لأهالي جازان وزوارها.

أمير منطقة جازان مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر جازان الفل مشتى الكل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جازان الفل مشتى الكل".. المنطقة تستعد لإطلاق مهرجانها الشتوي الـ12
سبق

يرعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، يوم الجمعة 3 يناير المقبل، حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر "جازان الفل- مشتى الكل" بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عبدالله بن صالح المديميغ، أن اللجان العاملة تُواصل استعداداتها لانطلاق المهرجان الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه؛ فضلًا عن مساهمة مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة والجهات المشاركة؛ مشيرًا إلى أن افتتاح المهرجان يتضمن كذلك "كرنفال جازان" السنوي الذي أصبح سمة متميزة لمهرجان جازان؛ حيث يشهد خلال مهرجان العام الحالي مشاركة 16 دولة، إلى جانب مشاركة محافظات المنطقة؛ سعيًا لتقديم "كرنفال جازان" كمنتج يميز المنطقة بسمات عالمية.

واستعرض "المديميغ" التنوع المتميز لمهرجان العام الحالي، الذي يستمر على مدى أسبوعين، ويشمل حفلات غنائية وبرامج مسرحية يحتضنها مركز الأمير سلطان الحضاري؛ فيما يشهد الكورنيش الجنوبي مدينة الألعاب المائية وألعابًا شاطئية للأطفال، واستعراضات لفِرَق عالمية، كما تحتضن الساحة الشعبية بقرية جازان التراثية، فعاليات ترفيهية عائلية وبرامج استعراضية ومهرجانًا للتسوق؛ مشيرًا إلى أن الواجهة البحرية بالكورنيش الأوسط ستكون مسرحًا لفعاليات هابي جازان.

ولفت إلى النجاحات الكبيرة التي حققها مهرجان جازان الشتوي خلال الأعوام الماضية؛ حيث أسهم منذ انطلاقته في إبراز ما تزخر به منطقة جازان من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية، وإرث حضاري وموروثات شعبية؛ مما جعل المنطقة واحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي؛ مؤكدًا أن تراكم الخبرات عبر المهرجانات السابقة سيظهر بشكل لافت عبر المهرجان الحالي من خلال تطور البرامج وجودة الفعاليات التي تواكب اهتمامات كافة شرائح المجتمع، وتسعى لرسم الفرح والبهجة لأهالي جازان وزوارها.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
01:15 PM

"جازان الفل مشتى الكل".. المنطقة تستعد لإطلاق مهرجانها الشتوي الـ12

يستمر أسبوعين ويشمل حفلات غنائية وبرامج مسرحية بمشاركة 16 دولة

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فهد كاملي - جازان
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يرعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، يوم الجمعة 3 يناير المقبل، حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر "جازان الفل- مشتى الكل" بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عبدالله بن صالح المديميغ، أن اللجان العاملة تُواصل استعداداتها لانطلاق المهرجان الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه؛ فضلًا عن مساهمة مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة والجهات المشاركة؛ مشيرًا إلى أن افتتاح المهرجان يتضمن كذلك "كرنفال جازان" السنوي الذي أصبح سمة متميزة لمهرجان جازان؛ حيث يشهد خلال مهرجان العام الحالي مشاركة 16 دولة، إلى جانب مشاركة محافظات المنطقة؛ سعيًا لتقديم "كرنفال جازان" كمنتج يميز المنطقة بسمات عالمية.

واستعرض "المديميغ" التنوع المتميز لمهرجان العام الحالي، الذي يستمر على مدى أسبوعين، ويشمل حفلات غنائية وبرامج مسرحية يحتضنها مركز الأمير سلطان الحضاري؛ فيما يشهد الكورنيش الجنوبي مدينة الألعاب المائية وألعابًا شاطئية للأطفال، واستعراضات لفِرَق عالمية، كما تحتضن الساحة الشعبية بقرية جازان التراثية، فعاليات ترفيهية عائلية وبرامج استعراضية ومهرجانًا للتسوق؛ مشيرًا إلى أن الواجهة البحرية بالكورنيش الأوسط ستكون مسرحًا لفعاليات هابي جازان.

ولفت إلى النجاحات الكبيرة التي حققها مهرجان جازان الشتوي خلال الأعوام الماضية؛ حيث أسهم منذ انطلاقته في إبراز ما تزخر به منطقة جازان من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية، وإرث حضاري وموروثات شعبية؛ مما جعل المنطقة واحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي؛ مؤكدًا أن تراكم الخبرات عبر المهرجانات السابقة سيظهر بشكل لافت عبر المهرجان الحالي من خلال تطور البرامج وجودة الفعاليات التي تواكب اهتمامات كافة شرائح المجتمع، وتسعى لرسم الفرح والبهجة لأهالي جازان وزوارها.

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