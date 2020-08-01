الاتحاد يستأنف تدريباته لملاقاة أبها بمشاركة ثنائي الدفاع

تعيين الزهراني سكرتيرًا لإدارة كرة القدم

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته مساء اليوم وسط متابعة إدارية، وذلك عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين يوم عيد الأضحى المبارك. وخُصصت التدريبات للتركيز على الجوانب الفنية والمهارية.

وشهدت تدريبات اليوم مشاركة الثنائي سعود عبدالحميد وزياد الصحفي، بينما غاب المهاجم هارون كمارا عن تدريبات اليوم، ولا يزال موقفه من مباراة فريقه أمام أبها غير معروف.

وتقرر أن يؤدي الفريق مرانه يوم غد على ملعبه في مقر النادي، قبل أن ينتظم اللاعبون في معسكرهم الداخلي استعدادًا للمغادرة إلى أبها صباح الاثنين المقبل.

من جهة ثانية، تم تعيين عبدالرحمن الزهراني سكرتيرًا لإدارة كرة القدم. والزهراني يحمل درجة الماجستير في الإدارة الرياضية من كندا.