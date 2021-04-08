النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اكتمال العدد وإغلاق التسجيل في وقت مبكر يقود المحافظ العقارية لإعلان نجاح مزاد "ذا ناينتي" بحضور نخبة من المستثمرين

بدأت جموع المستثمرين، تتقدمها نخبة من قادة السوق العقاري بمنطقة الرياض، بالقدوم لقاعة مزاد "ذا ناينتي" بفندق هيلتون الرياض الطريق الدائري الشرقي، وذلك في وقت مبكر قبيل انطلاق المزاد، عصر يوم أمس الأربعاء الموافق 2021/04/07.

حيث شهد هذا المزاد العقاري الخاص، والذي نظمته شركة المحافظ العقارية، حضوراً كثيفاً من قبل نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين، مما أدى لإغلاق التسجيل، في وقت مبكر، باجتماع 50 مستثمراً، داخل قاعة المزاد، اكتمل بهم الحد الأقصى، للعدد المسموح به، وفق الإجراءات الاحترازية.

ويعزو الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية نجاح مزاد "ذا ناينتي"، والإقبال الملفت عليه -بعد توفيق الله- لقوة الفرصة المعروضة، وموقعها الركني المتميز، في القلب التجاري النابض بشرق العاصمة، والذي حفز كبار المستثمرين، للمزايدة عليها، والتنافس في ذلك، حتى اللحظات الأخيرة من المزاد.

وأضاف السيف أن المحافظ العقارية، استقبلت مجموعة من الشيكات المصدقة، في وقت مبكر، مما ساهم في الإعلان عن إغلاق فترة التسجيل، و اكتمال عدد المشاركين، وذلك قبل انطلاق المزاد.

من جانب آخر أشاد المهتمون بالشأن العقاري، بالحملة التسويقية المتميزة لمزاد "ذا ناينتي"، خصوصاً في فلسفة وطريقة عرض أفضل سيناريوهات الاستثمار لهذه الفرصة، بالإضافة لاستخدام تقنية الصور ثلاثية الأبعاد 3D، مدعمةً بكافة التفاصيل و الأرقام والبيانات العقارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اكتمال العدد وإغلاق التسجيل في وقت مبكر يقود المحافظ العقارية لإعلان نجاح مزاد "ذا ناينتي" بحضور نخبة من المستثمرين
سبق

بدأت جموع المستثمرين، تتقدمها نخبة من قادة السوق العقاري بمنطقة الرياض، بالقدوم لقاعة مزاد "ذا ناينتي" بفندق هيلتون الرياض الطريق الدائري الشرقي، وذلك في وقت مبكر قبيل انطلاق المزاد، عصر يوم أمس الأربعاء الموافق 2021/04/07.

حيث شهد هذا المزاد العقاري الخاص، والذي نظمته شركة المحافظ العقارية، حضوراً كثيفاً من قبل نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين، مما أدى لإغلاق التسجيل، في وقت مبكر، باجتماع 50 مستثمراً، داخل قاعة المزاد، اكتمل بهم الحد الأقصى، للعدد المسموح به، وفق الإجراءات الاحترازية.

ويعزو الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية نجاح مزاد "ذا ناينتي"، والإقبال الملفت عليه -بعد توفيق الله- لقوة الفرصة المعروضة، وموقعها الركني المتميز، في القلب التجاري النابض بشرق العاصمة، والذي حفز كبار المستثمرين، للمزايدة عليها، والتنافس في ذلك، حتى اللحظات الأخيرة من المزاد.

وأضاف السيف أن المحافظ العقارية، استقبلت مجموعة من الشيكات المصدقة، في وقت مبكر، مما ساهم في الإعلان عن إغلاق فترة التسجيل، و اكتمال عدد المشاركين، وذلك قبل انطلاق المزاد.

من جانب آخر أشاد المهتمون بالشأن العقاري، بالحملة التسويقية المتميزة لمزاد "ذا ناينتي"، خصوصاً في فلسفة وطريقة عرض أفضل سيناريوهات الاستثمار لهذه الفرصة، بالإضافة لاستخدام تقنية الصور ثلاثية الأبعاد 3D، مدعمةً بكافة التفاصيل و الأرقام والبيانات العقارية.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
01:13 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
02:44 PM

اكتمال العدد وإغلاق التسجيل في وقت مبكر يقود المحافظ العقارية لإعلان نجاح مزاد "ذا ناينتي" بحضور نخبة من المستثمرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,237

بدأت جموع المستثمرين، تتقدمها نخبة من قادة السوق العقاري بمنطقة الرياض، بالقدوم لقاعة مزاد "ذا ناينتي" بفندق هيلتون الرياض الطريق الدائري الشرقي، وذلك في وقت مبكر قبيل انطلاق المزاد، عصر يوم أمس الأربعاء الموافق 2021/04/07.

حيث شهد هذا المزاد العقاري الخاص، والذي نظمته شركة المحافظ العقارية، حضوراً كثيفاً من قبل نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين، مما أدى لإغلاق التسجيل، في وقت مبكر، باجتماع 50 مستثمراً، داخل قاعة المزاد، اكتمل بهم الحد الأقصى، للعدد المسموح به، وفق الإجراءات الاحترازية.

ويعزو الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية نجاح مزاد "ذا ناينتي"، والإقبال الملفت عليه -بعد توفيق الله- لقوة الفرصة المعروضة، وموقعها الركني المتميز، في القلب التجاري النابض بشرق العاصمة، والذي حفز كبار المستثمرين، للمزايدة عليها، والتنافس في ذلك، حتى اللحظات الأخيرة من المزاد.

وأضاف السيف أن المحافظ العقارية، استقبلت مجموعة من الشيكات المصدقة، في وقت مبكر، مما ساهم في الإعلان عن إغلاق فترة التسجيل، و اكتمال عدد المشاركين، وذلك قبل انطلاق المزاد.

من جانب آخر أشاد المهتمون بالشأن العقاري، بالحملة التسويقية المتميزة لمزاد "ذا ناينتي"، خصوصاً في فلسفة وطريقة عرض أفضل سيناريوهات الاستثمار لهذه الفرصة، بالإضافة لاستخدام تقنية الصور ثلاثية الأبعاد 3D، مدعمةً بكافة التفاصيل و الأرقام والبيانات العقارية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,960
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,933
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,116
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,228

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة