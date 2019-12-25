النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كسوف الشمس .. جامعتا المؤسِّس وشقراء تعلنان تأجيل الاختبارات للتاسعة

عقب توجيه وزير التعليم حرصاً على سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، تأخير موعد الاختبارات المقرر انعقادها غداً الساعة الثامنة صباحاً لتصبح الساعة التاسعة صباحاً.

وقال الناطق باسم الجامعة الدكتور شارع البقمي؛ إن مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي؛ وجّه بالتأخير للبنين والبنات، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير التعليم؛ نظراً لظاهرة كسوف الشمس المرتقبة صباح غد.

كما أعلنت جامعة شقراء، تأخير بداية الاختبارات المقررة يوم غد بالجامعة، وجميع فروعها إلى الساعة 9 صباحاً بسبب ظاهرة الكسوف الحلقي.

وأوضح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض الأسمري؛ أن ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات وزير التعليم، وحرصاً على سلامة منسوبي الجامعة، بسبب ظاهرة الكسوف الحلقي، ونظراً للاتساع الجغرافي للجامعة، وتباعد الفروع، تعلن الجامعة تأخير بداية الاختبارات المقررة يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 بالجامعة وجميع فروعها، إلى الساعة 9 صباحاً.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ قد وجَّه بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس السعودية يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً بسبب ظاهرة كسوف الشمس؛ وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة منسوبي المدارس، كما وجّه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك، وفقاً لما أعلنته المتحدثة باسم الوزارة.

جامعة الملك عبدالعزيز جامعة شقراء كسوف حلقي للشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كسوف الشمس .. جامعتا المؤسِّس وشقراء تعلنان تأجيل الاختبارات للتاسعة
سبق

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، تأخير موعد الاختبارات المقرر انعقادها غداً الساعة الثامنة صباحاً لتصبح الساعة التاسعة صباحاً.

وقال الناطق باسم الجامعة الدكتور شارع البقمي؛ إن مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي؛ وجّه بالتأخير للبنين والبنات، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير التعليم؛ نظراً لظاهرة كسوف الشمس المرتقبة صباح غد.

كما أعلنت جامعة شقراء، تأخير بداية الاختبارات المقررة يوم غد بالجامعة، وجميع فروعها إلى الساعة 9 صباحاً بسبب ظاهرة الكسوف الحلقي.

وأوضح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض الأسمري؛ أن ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات وزير التعليم، وحرصاً على سلامة منسوبي الجامعة، بسبب ظاهرة الكسوف الحلقي، ونظراً للاتساع الجغرافي للجامعة، وتباعد الفروع، تعلن الجامعة تأخير بداية الاختبارات المقررة يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 بالجامعة وجميع فروعها، إلى الساعة 9 صباحاً.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ قد وجَّه بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس السعودية يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً بسبب ظاهرة كسوف الشمس؛ وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة منسوبي المدارس، كما وجّه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك، وفقاً لما أعلنته المتحدثة باسم الوزارة.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
12:01 PM

كسوف الشمس .. جامعتا المؤسِّس وشقراء تعلنان تأجيل الاختبارات للتاسعة

عقب توجيه وزير التعليم حرصاً على سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
2,438

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، تأخير موعد الاختبارات المقرر انعقادها غداً الساعة الثامنة صباحاً لتصبح الساعة التاسعة صباحاً.

وقال الناطق باسم الجامعة الدكتور شارع البقمي؛ إن مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي؛ وجّه بالتأخير للبنين والبنات، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير التعليم؛ نظراً لظاهرة كسوف الشمس المرتقبة صباح غد.

كما أعلنت جامعة شقراء، تأخير بداية الاختبارات المقررة يوم غد بالجامعة، وجميع فروعها إلى الساعة 9 صباحاً بسبب ظاهرة الكسوف الحلقي.

وأوضح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض الأسمري؛ أن ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات وزير التعليم، وحرصاً على سلامة منسوبي الجامعة، بسبب ظاهرة الكسوف الحلقي، ونظراً للاتساع الجغرافي للجامعة، وتباعد الفروع، تعلن الجامعة تأخير بداية الاختبارات المقررة يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 بالجامعة وجميع فروعها، إلى الساعة 9 صباحاً.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ قد وجَّه بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس السعودية يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً بسبب ظاهرة كسوف الشمس؛ وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة منسوبي المدارس، كما وجّه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك، وفقاً لما أعلنته المتحدثة باسم الوزارة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,805
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,475
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,839
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,358

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة