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القصبي يلتقي رجال الأعمال والمستثمرين بتبوك: "هذا ما وجهني به ولي العهد"

قال: الخطى متسارعة لتطوير وتنمية منطقة تبوك والارتقاء بها وفق أعلى المواصفات

أكد وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وجّهه بلقاء ممثلي قطاع الأعمال، وحصر التحديات التي تواجههم.

وقد الْتقى "القصبي"، رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بمنطقة تبوك؛ لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وتعزيز تنافسية المنطقة.

وقال "القصبي": نبحث معًا فرص التحسين والتطوير لتعزيز التنافسية وتنمية المنطقة، لتكون تبوك وجهة استثمارية رائدة عالميًّا.

وأضاف: سعيد بأن نكون معكم اليوم وقيادات منظومة التجارة في تبوك، هذه المنطقة الغالية التي مَنّ الله عليها بمزيج فريد من التاريخ والتراث والطبيعة والموقع الجغرافي المميز.

وتابع: نتطلع للتطوير والتحسين ليكون قطاع الأعمال والمشاريع السياحية والترفيهية وغيرها في منطقة تبوك ومختلف مناطق المملكة وفق أعلى المواصفات العالمية، وبما يعزز تنمية المناطق.

وكان الوزير قد قال: الخطى متسارعة لتطوير وتنمية منطقة تبوك، والارتقاء بها وفق أعلى المواصفات؛ لتكون شريانًا وبوابة اقتصادية للمملكة، وحضرنا إلى منطقة تبوك بقيادات منظومة التجارة للاستماع إلى تحدياتكم ومقترحاتكم لتطوير قطاعاتكم المختلفة.

وقال القصبي: وجهني سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- للالتقاء بقطاع الأعمال، وحصر التحديات التي تواجهكم، وبحث فرص التحسين والتطوير لتعزيز التنافسية وتنمية المنطقة؛ لتكون تبوك وجهة استثمارية رائدة عالميًّا.

وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصبي يلتقي رجال الأعمال والمستثمرين بتبوك: "هذا ما وجهني به ولي العهد"
سبق

أكد وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وجّهه بلقاء ممثلي قطاع الأعمال، وحصر التحديات التي تواجههم.

وقد الْتقى "القصبي"، رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بمنطقة تبوك؛ لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وتعزيز تنافسية المنطقة.

وقال "القصبي": نبحث معًا فرص التحسين والتطوير لتعزيز التنافسية وتنمية المنطقة، لتكون تبوك وجهة استثمارية رائدة عالميًّا.

وأضاف: سعيد بأن نكون معكم اليوم وقيادات منظومة التجارة في تبوك، هذه المنطقة الغالية التي مَنّ الله عليها بمزيج فريد من التاريخ والتراث والطبيعة والموقع الجغرافي المميز.

وتابع: نتطلع للتطوير والتحسين ليكون قطاع الأعمال والمشاريع السياحية والترفيهية وغيرها في منطقة تبوك ومختلف مناطق المملكة وفق أعلى المواصفات العالمية، وبما يعزز تنمية المناطق.

وكان الوزير قد قال: الخطى متسارعة لتطوير وتنمية منطقة تبوك، والارتقاء بها وفق أعلى المواصفات؛ لتكون شريانًا وبوابة اقتصادية للمملكة، وحضرنا إلى منطقة تبوك بقيادات منظومة التجارة للاستماع إلى تحدياتكم ومقترحاتكم لتطوير قطاعاتكم المختلفة.

وقال القصبي: وجهني سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- للالتقاء بقطاع الأعمال، وحصر التحديات التي تواجهكم، وبحث فرص التحسين والتطوير لتعزيز التنافسية وتنمية المنطقة؛ لتكون تبوك وجهة استثمارية رائدة عالميًّا.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
02:06 PM

القصبي يلتقي رجال الأعمال والمستثمرين بتبوك: "هذا ما وجهني به ولي العهد"

قال: الخطى متسارعة لتطوير وتنمية منطقة تبوك والارتقاء بها وفق أعلى المواصفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وجّهه بلقاء ممثلي قطاع الأعمال، وحصر التحديات التي تواجههم.

وقد الْتقى "القصبي"، رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بمنطقة تبوك؛ لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وتعزيز تنافسية المنطقة.

وقال "القصبي": نبحث معًا فرص التحسين والتطوير لتعزيز التنافسية وتنمية المنطقة، لتكون تبوك وجهة استثمارية رائدة عالميًّا.

وأضاف: سعيد بأن نكون معكم اليوم وقيادات منظومة التجارة في تبوك، هذه المنطقة الغالية التي مَنّ الله عليها بمزيج فريد من التاريخ والتراث والطبيعة والموقع الجغرافي المميز.

وتابع: نتطلع للتطوير والتحسين ليكون قطاع الأعمال والمشاريع السياحية والترفيهية وغيرها في منطقة تبوك ومختلف مناطق المملكة وفق أعلى المواصفات العالمية، وبما يعزز تنمية المناطق.

وكان الوزير قد قال: الخطى متسارعة لتطوير وتنمية منطقة تبوك، والارتقاء بها وفق أعلى المواصفات؛ لتكون شريانًا وبوابة اقتصادية للمملكة، وحضرنا إلى منطقة تبوك بقيادات منظومة التجارة للاستماع إلى تحدياتكم ومقترحاتكم لتطوير قطاعاتكم المختلفة.

وقال القصبي: وجهني سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- للالتقاء بقطاع الأعمال، وحصر التحديات التي تواجهكم، وبحث فرص التحسين والتطوير لتعزيز التنافسية وتنمية المنطقة؛ لتكون تبوك وجهة استثمارية رائدة عالميًّا.

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