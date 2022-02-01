النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية تربة حائل تستعد لإطلاق فرص استثمارية تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع

"الشبرمي" يدعو رجال الأعمال والمهتمين إلى استغلال هذه الفرص والدخول فيها

تستعد بلدية تربة حائل لإطلاق عدة فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وإثراء المنطقة المحيطة.

وأوضح رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي لـ"سبق"، أن خطة البلدية الاستثمارية لهذا العام تحظى بعدد الفرص والمساحات وتنوع الأنشطة التي تشمل الأنشطة الصناعية في كلٍ من مدينة تربة حائل وقرية الزبيرة وكذلك الحيانية التابعة لبلدية تربة حائل وذلك خلال الربع الأول من هذه السنة 2022.

وأشار إلى أنه سيعلن عن الفرص الاستثمارية حال الانتهاء من الإجراءات النظامية وستعلن في منصة "فرص"، وكذلك حساب البلدية بمنصة تويتر وسيتم وضع لوحات إعلانية في كل موقع تتضمن تفاصيل الأنشطة المراد عرضها للاستثمار.

ودعا "الشبرمي" رجال الأعمال والمهتمين إلى استغلال هذه الفرص والدخول فيها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية تربة حائل تستعد لإطلاق فرص استثمارية تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع
سبق

تستعد بلدية تربة حائل لإطلاق عدة فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وإثراء المنطقة المحيطة.

وأوضح رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي لـ"سبق"، أن خطة البلدية الاستثمارية لهذا العام تحظى بعدد الفرص والمساحات وتنوع الأنشطة التي تشمل الأنشطة الصناعية في كلٍ من مدينة تربة حائل وقرية الزبيرة وكذلك الحيانية التابعة لبلدية تربة حائل وذلك خلال الربع الأول من هذه السنة 2022.

وأشار إلى أنه سيعلن عن الفرص الاستثمارية حال الانتهاء من الإجراءات النظامية وستعلن في منصة "فرص"، وكذلك حساب البلدية بمنصة تويتر وسيتم وضع لوحات إعلانية في كل موقع تتضمن تفاصيل الأنشطة المراد عرضها للاستثمار.

ودعا "الشبرمي" رجال الأعمال والمهتمين إلى استغلال هذه الفرص والدخول فيها.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
10:22 PM

بلدية تربة حائل تستعد لإطلاق فرص استثمارية تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع

"الشبرمي" يدعو رجال الأعمال والمهتمين إلى استغلال هذه الفرص والدخول فيها

A A A
منصور الشلاقي - حائل
1
115

تستعد بلدية تربة حائل لإطلاق عدة فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وإثراء المنطقة المحيطة.

وأوضح رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي لـ"سبق"، أن خطة البلدية الاستثمارية لهذا العام تحظى بعدد الفرص والمساحات وتنوع الأنشطة التي تشمل الأنشطة الصناعية في كلٍ من مدينة تربة حائل وقرية الزبيرة وكذلك الحيانية التابعة لبلدية تربة حائل وذلك خلال الربع الأول من هذه السنة 2022.

وأشار إلى أنه سيعلن عن الفرص الاستثمارية حال الانتهاء من الإجراءات النظامية وستعلن في منصة "فرص"، وكذلك حساب البلدية بمنصة تويتر وسيتم وضع لوحات إعلانية في كل موقع تتضمن تفاصيل الأنشطة المراد عرضها للاستثمار.

ودعا "الشبرمي" رجال الأعمال والمهتمين إلى استغلال هذه الفرص والدخول فيها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,109
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,863
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,981
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة