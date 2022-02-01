بلدية تربة حائل تستعد لإطلاق فرص استثمارية تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع

"الشبرمي" يدعو رجال الأعمال والمهتمين إلى استغلال هذه الفرص والدخول فيها

تستعد بلدية تربة حائل لإطلاق عدة فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وإثراء المنطقة المحيطة.

وأوضح رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي لـ"سبق"، أن خطة البلدية الاستثمارية لهذا العام تحظى بعدد الفرص والمساحات وتنوع الأنشطة التي تشمل الأنشطة الصناعية في كلٍ من مدينة تربة حائل وقرية الزبيرة وكذلك الحيانية التابعة لبلدية تربة حائل وذلك خلال الربع الأول من هذه السنة 2022.

وأشار إلى أنه سيعلن عن الفرص الاستثمارية حال الانتهاء من الإجراءات النظامية وستعلن في منصة "فرص"، وكذلك حساب البلدية بمنصة تويتر وسيتم وضع لوحات إعلانية في كل موقع تتضمن تفاصيل الأنشطة المراد عرضها للاستثمار.

ودعا "الشبرمي" رجال الأعمال والمهتمين إلى استغلال هذه الفرص والدخول فيها.