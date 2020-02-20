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مواطنة تضع أربعة توائم في "ولادة الدمام"

الحمل الثاني لها وتتمتع هي وأطفالها بصحة جيدة

شهد مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أمس، ولادة 4 توائم لسيدة سعودية تبلغ من العمر ٢٨ عامًا، ويعتبر الحمل الثاني لها وتتمتع هي وأطفالها بصحة جيدة.

وبيّن المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الدكتور عبدالوهاب الجباري؛ أن الحمل الثاني للسيدة استمر ٣٤ أسبوعًا و٦ أيام؛ حيث استدعت حالتها إجراء عملية قيصرية بعد متابعة مع الفريق الطبي المتخصص.

وأضاف أنه تم عبر العملية استخراج 4 مواليد (٣ أطفال وطفلة)، ونقل طاقم المستشفى المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة (المستوى الثالث)، وحالتهم مستقرة، وتم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة بالتنفس العادي؛ حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح بين ١٦٠٠ - ٢٠٠٠ جرام، وأن التوائم بحالة مستقرة.

ورفع والد التوائم الأربعة شكره للفريق الطبي المشرف على الحالة والإدارة وجميع العاملين بالمستشفى؛ على الرعاية الطبية للمواليد.

مستشفى الولادة والأطفال بالدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطنة تضع أربعة توائم في "ولادة الدمام"
سبق

شهد مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أمس، ولادة 4 توائم لسيدة سعودية تبلغ من العمر ٢٨ عامًا، ويعتبر الحمل الثاني لها وتتمتع هي وأطفالها بصحة جيدة.

وبيّن المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الدكتور عبدالوهاب الجباري؛ أن الحمل الثاني للسيدة استمر ٣٤ أسبوعًا و٦ أيام؛ حيث استدعت حالتها إجراء عملية قيصرية بعد متابعة مع الفريق الطبي المتخصص.

وأضاف أنه تم عبر العملية استخراج 4 مواليد (٣ أطفال وطفلة)، ونقل طاقم المستشفى المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة (المستوى الثالث)، وحالتهم مستقرة، وتم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة بالتنفس العادي؛ حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح بين ١٦٠٠ - ٢٠٠٠ جرام، وأن التوائم بحالة مستقرة.

ورفع والد التوائم الأربعة شكره للفريق الطبي المشرف على الحالة والإدارة وجميع العاملين بالمستشفى؛ على الرعاية الطبية للمواليد.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
04:26 PM

مواطنة تضع أربعة توائم في "ولادة الدمام"

الحمل الثاني لها وتتمتع هي وأطفالها بصحة جيدة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
7
2,941

شهد مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أمس، ولادة 4 توائم لسيدة سعودية تبلغ من العمر ٢٨ عامًا، ويعتبر الحمل الثاني لها وتتمتع هي وأطفالها بصحة جيدة.

وبيّن المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الدكتور عبدالوهاب الجباري؛ أن الحمل الثاني للسيدة استمر ٣٤ أسبوعًا و٦ أيام؛ حيث استدعت حالتها إجراء عملية قيصرية بعد متابعة مع الفريق الطبي المتخصص.

وأضاف أنه تم عبر العملية استخراج 4 مواليد (٣ أطفال وطفلة)، ونقل طاقم المستشفى المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة (المستوى الثالث)، وحالتهم مستقرة، وتم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة بالتنفس العادي؛ حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح بين ١٦٠٠ - ٢٠٠٠ جرام، وأن التوائم بحالة مستقرة.

ورفع والد التوائم الأربعة شكره للفريق الطبي المشرف على الحالة والإدارة وجميع العاملين بالمستشفى؛ على الرعاية الطبية للمواليد.

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