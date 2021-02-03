كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 1210 وفيات بالبرازيل و433 حالة بالمكسيك و91 بتونس

مصر تسجل 521 إصابة جديدة و27 بموريتانيا و25 بالصين

سجلت البرازيل 54096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1210 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9283418 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 226309 حالات وفاة.

المكسيك

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 4384 إصابة جديدة بفيروس كورونا و433 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليون و874092؛ فيما بلغ عدد الوفيات 159533.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 91 وفاة و1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6893؛ فيما إجمالي عدد الإصابات 211412.

وقال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي يوم الثلاثاء: إن تونس تتوقع تَسَلّم 4 ملايين جرعة مجانية من اللقاحات المضادة لكورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي"، اعتبارًا من منتصف فبراير.

وستكون هذه الكمية كافية لتطعيم مليوني شخص في تونس التي يقدر عدد سكانها بنحو 11.5 مليون نسمة.

وعلى صعيد مصادر اللقاحات التونسية، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن تونس أصبحت ثالث دولة إفريقية تقر استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للفيروس.

وأسندت وزارة الصحة التونسية يوم السبت، رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح "سبوتنيك V".

مصر

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 47 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 167013 حالةً من ضمنهم 130514 حالة تم شفاؤها، و9407 حالات وفاة.

الصين

سجلت الصين 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 89619 حالة، في حين استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4635 وفاة.

موريتانيا

سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس بلغ 16689 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 423 حالةً.