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أسواق عبدالله العثيم تواصل مهرجان عروض اليوم الوطني

يمتد إلى 3 أسابيع.. تحت عنوان "دام عزك يا وطن"

رفع عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، التهنئة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الحبيب كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب عن تمنياته لوطننا الغالي دوام التقدم والنماء، وأن يديم عليه الرخاء ونعمة الأمن والأمان.

وقال: أسواق عبدالله العثيم، وتقديراً منها لعملائها الكرام ومشاركة منها في احتفالات الشعب، أطلقت مهرجان عروضها الخاصة تحت شعار "دام عزك يا وطن" في جميع فروعها الـ 246 المنتشرة في أنحاء المملكة كافة.

وأضاف عبدالله العثيم: المهرجان يمتد لمدة ثلاثة أسابيع بعروض أسبوعية، انطلق الأسبوع الماضي، ويتواصل في أسبوعه الثاني حالياً، إضافة إلى عروض خاصة يومي 19 و20 سبتمبر، على تشكيلة منوّعة من الأصناف والمنتجات، فضلاً عن عروض مهرجان الطازج ليوم الإثنين يوم 21 سبتمبر، التي مددت ليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، أيضاً احتفاءً بهذه المناسبة، فضلاً عن مهرجان عروض الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، الذي سينطلق يوم الأربعاء 23 سبتمبر وعروض الأسبوع الثالث للمهرجان.

وأردف: نحرص دائماً في أسواق عبدالله العثيم، على تقديم خيارات متنوعة من المنتجات لعملائنا، وبذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجاتهم التي تتماشى مع متطلباتهم، وتخفف عن كاهل رب الأسرة، وأن هذه العروض والتخفيضات تمت بالشراكة مع كبرى الشركات والموردين، استناداً إلى خبرتنا العريقة في قطاع البيع بالتجزئة، ومعرفتنا التامة بما يحتاج إليه عملاؤنا.

وتابع: نسعى بأن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية التي توفر بدائل للعميل بأسعار تنافسية مدروسة تراعي وتناسب دخل وإمكانات شرائح المجتمع كافة، وتشتمل العروض على المئات من الأصناف والمنتجات المتنوعة التي تتضمن خصومات غير مسبوقة وبأسعار منافسة وذات جودة عالية وتتميز بالطلب المرتفع من قِبل العملاء والتوفير الكبير، فضلاً عن العروض على منتجات العلامة التجارية لأسواق عبدالله العثيم.

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أسواق عبدالله العثيم تواصل مهرجان عروض اليوم الوطني
سبق

رفع عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، التهنئة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الحبيب كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب عن تمنياته لوطننا الغالي دوام التقدم والنماء، وأن يديم عليه الرخاء ونعمة الأمن والأمان.

وقال: أسواق عبدالله العثيم، وتقديراً منها لعملائها الكرام ومشاركة منها في احتفالات الشعب، أطلقت مهرجان عروضها الخاصة تحت شعار "دام عزك يا وطن" في جميع فروعها الـ 246 المنتشرة في أنحاء المملكة كافة.

وأضاف عبدالله العثيم: المهرجان يمتد لمدة ثلاثة أسابيع بعروض أسبوعية، انطلق الأسبوع الماضي، ويتواصل في أسبوعه الثاني حالياً، إضافة إلى عروض خاصة يومي 19 و20 سبتمبر، على تشكيلة منوّعة من الأصناف والمنتجات، فضلاً عن عروض مهرجان الطازج ليوم الإثنين يوم 21 سبتمبر، التي مددت ليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، أيضاً احتفاءً بهذه المناسبة، فضلاً عن مهرجان عروض الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، الذي سينطلق يوم الأربعاء 23 سبتمبر وعروض الأسبوع الثالث للمهرجان.

وأردف: نحرص دائماً في أسواق عبدالله العثيم، على تقديم خيارات متنوعة من المنتجات لعملائنا، وبذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجاتهم التي تتماشى مع متطلباتهم، وتخفف عن كاهل رب الأسرة، وأن هذه العروض والتخفيضات تمت بالشراكة مع كبرى الشركات والموردين، استناداً إلى خبرتنا العريقة في قطاع البيع بالتجزئة، ومعرفتنا التامة بما يحتاج إليه عملاؤنا.

وتابع: نسعى بأن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية التي توفر بدائل للعميل بأسعار تنافسية مدروسة تراعي وتناسب دخل وإمكانات شرائح المجتمع كافة، وتشتمل العروض على المئات من الأصناف والمنتجات المتنوعة التي تتضمن خصومات غير مسبوقة وبأسعار منافسة وذات جودة عالية وتتميز بالطلب المرتفع من قِبل العملاء والتوفير الكبير، فضلاً عن العروض على منتجات العلامة التجارية لأسواق عبدالله العثيم.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
01:25 PM

أسواق عبدالله العثيم تواصل مهرجان عروض اليوم الوطني

يمتد إلى 3 أسابيع.. تحت عنوان "دام عزك يا وطن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، التهنئة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الحبيب كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب عن تمنياته لوطننا الغالي دوام التقدم والنماء، وأن يديم عليه الرخاء ونعمة الأمن والأمان.

وقال: أسواق عبدالله العثيم، وتقديراً منها لعملائها الكرام ومشاركة منها في احتفالات الشعب، أطلقت مهرجان عروضها الخاصة تحت شعار "دام عزك يا وطن" في جميع فروعها الـ 246 المنتشرة في أنحاء المملكة كافة.

وأضاف عبدالله العثيم: المهرجان يمتد لمدة ثلاثة أسابيع بعروض أسبوعية، انطلق الأسبوع الماضي، ويتواصل في أسبوعه الثاني حالياً، إضافة إلى عروض خاصة يومي 19 و20 سبتمبر، على تشكيلة منوّعة من الأصناف والمنتجات، فضلاً عن عروض مهرجان الطازج ليوم الإثنين يوم 21 سبتمبر، التي مددت ليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، أيضاً احتفاءً بهذه المناسبة، فضلاً عن مهرجان عروض الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، الذي سينطلق يوم الأربعاء 23 سبتمبر وعروض الأسبوع الثالث للمهرجان.

وأردف: نحرص دائماً في أسواق عبدالله العثيم، على تقديم خيارات متنوعة من المنتجات لعملائنا، وبذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجاتهم التي تتماشى مع متطلباتهم، وتخفف عن كاهل رب الأسرة، وأن هذه العروض والتخفيضات تمت بالشراكة مع كبرى الشركات والموردين، استناداً إلى خبرتنا العريقة في قطاع البيع بالتجزئة، ومعرفتنا التامة بما يحتاج إليه عملاؤنا.

وتابع: نسعى بأن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية التي توفر بدائل للعميل بأسعار تنافسية مدروسة تراعي وتناسب دخل وإمكانات شرائح المجتمع كافة، وتشتمل العروض على المئات من الأصناف والمنتجات المتنوعة التي تتضمن خصومات غير مسبوقة وبأسعار منافسة وذات جودة عالية وتتميز بالطلب المرتفع من قِبل العملاء والتوفير الكبير، فضلاً عن العروض على منتجات العلامة التجارية لأسواق عبدالله العثيم.

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