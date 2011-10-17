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"وقار" تنظم المبادرة التوعوية "مجلس الذكريات" عبر "السناب شات"

للوصول لكبار السن في منازلهم والتواصل بين الأجداد والأحفاد

نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، مبادرة توعوية ترفيهية تحت شعار "مجلس الذكريات"؛ عبر السناب شات، تهدف إلى الوصول لكبار السن داخل منازلهم وتقوية العلاقة والتواصل بين الأجداد والأبناء والأحفاد.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حسن العرجاني، أن المبادرة تضمنت عرضًا توعويًّا تثقيفيًّا بكيفية التعامل مع كبار السن، وتذكيرهم بأهمية رعايتهم والاهتمام بهم.

وأضاف "العرجاني" أن المبادرة قدمت مسابقة اجتماعية وثقافية وترفيهية، وتبث أسئلة المسابقة الساعة السابعة مساءً، وتحدد مدة ثلاث ساعات للإجابة عليها، ومن ثم يتم اختيار الفائز الساعة العاشرة وتقديم جوائز قيمة للفائزين.

وقدمت جمعية "وقار" شكرها لطالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهم بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.

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"وقار" تنظم المبادرة التوعوية "مجلس الذكريات" عبر "السناب شات"
سبق

نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، مبادرة توعوية ترفيهية تحت شعار "مجلس الذكريات"؛ عبر السناب شات، تهدف إلى الوصول لكبار السن داخل منازلهم وتقوية العلاقة والتواصل بين الأجداد والأبناء والأحفاد.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حسن العرجاني، أن المبادرة تضمنت عرضًا توعويًّا تثقيفيًّا بكيفية التعامل مع كبار السن، وتذكيرهم بأهمية رعايتهم والاهتمام بهم.

وأضاف "العرجاني" أن المبادرة قدمت مسابقة اجتماعية وثقافية وترفيهية، وتبث أسئلة المسابقة الساعة السابعة مساءً، وتحدد مدة ثلاث ساعات للإجابة عليها، ومن ثم يتم اختيار الفائز الساعة العاشرة وتقديم جوائز قيمة للفائزين.

وقدمت جمعية "وقار" شكرها لطالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهم بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
02:03 PM

"وقار" تنظم المبادرة التوعوية "مجلس الذكريات" عبر "السناب شات"

للوصول لكبار السن في منازلهم والتواصل بين الأجداد والأحفاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، مبادرة توعوية ترفيهية تحت شعار "مجلس الذكريات"؛ عبر السناب شات، تهدف إلى الوصول لكبار السن داخل منازلهم وتقوية العلاقة والتواصل بين الأجداد والأبناء والأحفاد.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حسن العرجاني، أن المبادرة تضمنت عرضًا توعويًّا تثقيفيًّا بكيفية التعامل مع كبار السن، وتذكيرهم بأهمية رعايتهم والاهتمام بهم.

وأضاف "العرجاني" أن المبادرة قدمت مسابقة اجتماعية وثقافية وترفيهية، وتبث أسئلة المسابقة الساعة السابعة مساءً، وتحدد مدة ثلاث ساعات للإجابة عليها، ومن ثم يتم اختيار الفائز الساعة العاشرة وتقديم جوائز قيمة للفائزين.

وقدمت جمعية "وقار" شكرها لطالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهم بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.

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