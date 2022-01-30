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"الحصيني": حالة ممطرة تبدأ غدًا الاثنين تشمل مناطق عدة في المملكة

تتأثر بها مناطق في مكة المكرمة والقصيم والباحة

توقَّع خبير الطقس والمناخ والباحث البيئي عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله- من غدٍ الاثنين 1443/6/28هـ.

وأشار "الحصيني" إلى أن نطاق تأثير الحالة الممطرة يشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، تمتد ناحية محافظات شقراء، والمحمل، والدوادمي، وعفيف، والزلفي، والمجمعة، والقصيم، وشمال المنطقة الشرقية، وشرق الشمالية، يسبقه ارتفاع تدريجي في الحرارة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": حالة ممطرة تبدأ غدًا الاثنين تشمل مناطق عدة في المملكة
سبق

توقَّع خبير الطقس والمناخ والباحث البيئي عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله- من غدٍ الاثنين 1443/6/28هـ.

وأشار "الحصيني" إلى أن نطاق تأثير الحالة الممطرة يشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، تمتد ناحية محافظات شقراء، والمحمل، والدوادمي، وعفيف، والزلفي، والمجمعة، والقصيم، وشمال المنطقة الشرقية، وشرق الشمالية، يسبقه ارتفاع تدريجي في الحرارة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
06:07 PM
اخر تعديل
30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
06:28 PM

"الحصيني": حالة ممطرة تبدأ غدًا الاثنين تشمل مناطق عدة في المملكة

تتأثر بها مناطق في مكة المكرمة والقصيم والباحة

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
2,166

توقَّع خبير الطقس والمناخ والباحث البيئي عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله- من غدٍ الاثنين 1443/6/28هـ.

وأشار "الحصيني" إلى أن نطاق تأثير الحالة الممطرة يشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، تمتد ناحية محافظات شقراء، والمحمل، والدوادمي، وعفيف، والزلفي، والمجمعة، والقصيم، وشمال المنطقة الشرقية، وشرق الشمالية، يسبقه ارتفاع تدريجي في الحرارة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,048
201,250 سيارة ..

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