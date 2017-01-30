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قوات التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي

كانت تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) في الأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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قوات التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) في الأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
09:01 PM
اخر تعديل
30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
10:00 PM

قوات التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي

كانت تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,704

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) في الأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة.

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