وأضافت الهيئة عبر حسابها في تويتر: دون التقيد بشرط العمر التشغيلي المحدّد للدخول إلى الأنشطة مع الالتزام بمتطلبات #السلامة اللازمة.

أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء السماح لملاك #الشاحنات المستوردة قبل تاريخ 1 يناير 2021 بتسجيلها #نقل_عام للعمل في نشاطَي #نقل_البضائع و #تأجير_الشاحنات.

السماح لمُلاك الشاحنات المستوردة قبل 1 يناير بتسجيلها "نقل عام" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-24 أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء السماح لملاك #الشاحنات المستوردة قبل تاريخ 1 يناير 2021 بتسجيلها #نقل_عام للعمل في نشاطَي #نقل_البضائع و #تأجير_الشاحنات. وأضافت الهيئة عبر حسابها في تويتر: دون التقيد بشرط العمر التشغيلي المحدّد للدخول إلى الأنشطة مع الالتزام بمتطلبات #السلامة اللازمة.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442 09:02 AM

السماح لمُلاك الشاحنات المستوردة قبل 1 يناير بتسجيلها "نقل عام" هيئة النقل: دون تقيد بشرط العمر التشغيلي مع الالتزام بمتطلبات السلامة





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أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء السماح لملاك #الشاحنات المستوردة قبل تاريخ 1 يناير 2021 بتسجيلها #نقل_عام للعمل في نشاطَي #نقل_البضائع و #تأجير_الشاحنات.

وأضافت الهيئة عبر حسابها في تويتر: دون التقيد بشرط العمر التشغيلي المحدّد للدخول إلى الأنشطة مع الالتزام بمتطلبات #السلامة اللازمة.