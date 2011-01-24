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السماح لمُلاك الشاحنات المستوردة قبل 1 يناير بتسجيلها "نقل عام"

هيئة النقل: دون تقيد بشرط العمر التشغيلي مع الالتزام بمتطلبات السلامة

أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء السماح لملاك #الشاحنات المستوردة قبل تاريخ 1 يناير 2021 بتسجيلها #نقل_عام للعمل في نشاطَي #نقل_البضائع و #تأجير_الشاحنات.

وأضافت الهيئة عبر حسابها في تويتر: دون التقيد بشرط العمر التشغيلي المحدّد للدخول إلى الأنشطة مع الالتزام بمتطلبات #السلامة اللازمة.

الهيئة العامة للنقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السماح لمُلاك الشاحنات المستوردة قبل 1 يناير بتسجيلها "نقل عام"
سبق

أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء السماح لملاك #الشاحنات المستوردة قبل تاريخ 1 يناير 2021 بتسجيلها #نقل_عام للعمل في نشاطَي #نقل_البضائع و #تأجير_الشاحنات.

وأضافت الهيئة عبر حسابها في تويتر: دون التقيد بشرط العمر التشغيلي المحدّد للدخول إلى الأنشطة مع الالتزام بمتطلبات #السلامة اللازمة.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
09:02 AM

السماح لمُلاك الشاحنات المستوردة قبل 1 يناير بتسجيلها "نقل عام"

هيئة النقل: دون تقيد بشرط العمر التشغيلي مع الالتزام بمتطلبات السلامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,377

أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء السماح لملاك #الشاحنات المستوردة قبل تاريخ 1 يناير 2021 بتسجيلها #نقل_عام للعمل في نشاطَي #نقل_البضائع و #تأجير_الشاحنات.

وأضافت الهيئة عبر حسابها في تويتر: دون التقيد بشرط العمر التشغيلي المحدّد للدخول إلى الأنشطة مع الالتزام بمتطلبات #السلامة اللازمة.

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