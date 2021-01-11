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"الدفاع وتقويم التعليم" توقّعان مذكرة لبناء القدرات المعرفية

لإعداد المعايير المهنية للعاملين والقيادات في القطاع العسكري

وقّع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِيَاري، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشترك.

وشملت المذكرة التعاون في مجال أعمال التقويم لرفع جودة مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها في وزارة الدفاع، وتقديم الدعم في مجالات الاعتماد الدولية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المؤهلة بالوزارة في أعمال التقويم والمراجعة، إضافة إلى التعاون في بناء المعايير المهنية للعاملين والقيادات في القطاع العسكري، والتعاون في مجال إعداد الاختبارات وتطبيقها المتعلقة بالقيادة والقبول.

وتضمنت المذكرة بناء المعايير المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية والمدربين في القطاع العسكري، وتقديم الدعم الاستشاري في وضع السياسات والمعايير الخاصة بالشراكات مع الجهات التعليمية والتدريبية، إضافة إلى الإسهام في وصف وتصميم المؤهلات العسكرية بما يتوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، كذلك تقديم التدريب والتأهيل اللازم لقطاعات التعليم العسكري في الوزارة في مجال التقويم والجودة والاعتماد الأكاديمي.

يُذكر أن وزارة الدفاع ممثلةً في إدارة التعليم والتدريب بوكالة خدمات التميز تشرف على سياسات ومعايير التعليم والتدريب للمؤسسات التعليمية والتدريبية داخل الوزارة، كما أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وتعنى بتعزيز مخرجات التعليم والتدريب وإسهامها في الاقتصاد والتنمية الوطنية.

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِيَاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع وتقويم التعليم" توقّعان مذكرة لبناء القدرات المعرفية
سبق

وقّع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِيَاري، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشترك.

وشملت المذكرة التعاون في مجال أعمال التقويم لرفع جودة مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها في وزارة الدفاع، وتقديم الدعم في مجالات الاعتماد الدولية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المؤهلة بالوزارة في أعمال التقويم والمراجعة، إضافة إلى التعاون في بناء المعايير المهنية للعاملين والقيادات في القطاع العسكري، والتعاون في مجال إعداد الاختبارات وتطبيقها المتعلقة بالقيادة والقبول.

وتضمنت المذكرة بناء المعايير المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية والمدربين في القطاع العسكري، وتقديم الدعم الاستشاري في وضع السياسات والمعايير الخاصة بالشراكات مع الجهات التعليمية والتدريبية، إضافة إلى الإسهام في وصف وتصميم المؤهلات العسكرية بما يتوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، كذلك تقديم التدريب والتأهيل اللازم لقطاعات التعليم العسكري في الوزارة في مجال التقويم والجودة والاعتماد الأكاديمي.

يُذكر أن وزارة الدفاع ممثلةً في إدارة التعليم والتدريب بوكالة خدمات التميز تشرف على سياسات ومعايير التعليم والتدريب للمؤسسات التعليمية والتدريبية داخل الوزارة، كما أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وتعنى بتعزيز مخرجات التعليم والتدريب وإسهامها في الاقتصاد والتنمية الوطنية.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
02:11 PM

"الدفاع وتقويم التعليم" توقّعان مذكرة لبناء القدرات المعرفية

لإعداد المعايير المهنية للعاملين والقيادات في القطاع العسكري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِيَاري، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشترك.

وشملت المذكرة التعاون في مجال أعمال التقويم لرفع جودة مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها في وزارة الدفاع، وتقديم الدعم في مجالات الاعتماد الدولية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المؤهلة بالوزارة في أعمال التقويم والمراجعة، إضافة إلى التعاون في بناء المعايير المهنية للعاملين والقيادات في القطاع العسكري، والتعاون في مجال إعداد الاختبارات وتطبيقها المتعلقة بالقيادة والقبول.

وتضمنت المذكرة بناء المعايير المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية والمدربين في القطاع العسكري، وتقديم الدعم الاستشاري في وضع السياسات والمعايير الخاصة بالشراكات مع الجهات التعليمية والتدريبية، إضافة إلى الإسهام في وصف وتصميم المؤهلات العسكرية بما يتوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، كذلك تقديم التدريب والتأهيل اللازم لقطاعات التعليم العسكري في الوزارة في مجال التقويم والجودة والاعتماد الأكاديمي.

يُذكر أن وزارة الدفاع ممثلةً في إدارة التعليم والتدريب بوكالة خدمات التميز تشرف على سياسات ومعايير التعليم والتدريب للمؤسسات التعليمية والتدريبية داخل الوزارة، كما أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وتعنى بتعزيز مخرجات التعليم والتدريب وإسهامها في الاقتصاد والتنمية الوطنية.

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