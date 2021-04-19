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"شفا الطائف" الأبيض يتفاخر ببياض الثلج ويختال بجمال المنظر

"المصور السفياني" يجسد الجمال بكاميرا "الدرون"

"الشفا الأبيض".. هذا ما تسمى به مركز الشفا السياحي بالطائف، والذي حولته "البردية" لعروسٍ تختال بجمالها، حقَ أن تكون من المناطق الفاتنة والخلابة سياحيًا، في واقعة شهدتها أمس الأحد مع الأمطار التي هطلت عليها، لتبقى بارزةً وتعلو مياه الأمطار التي غمرتها من الجهات المحيطة بحكم ارتفاعها، لتكسوها كمياتٍ من البرد وتظل متفاخرةً ببياض الثلج الذي غطاها.

المصور "سيف السفياني" تجولت به عدسته عبر طائرة الدرون المُرخصة من هيئة الطيران المدني، لينقل ذلك الجمال الذي حباه الله تلك المنطقة (الشفا)، والتي تزهو وتزداد شموخًا وقت أن تغتسلها الأمطار، وتكسوها حبات البرد، لتجعلها حالة نقية من الجمال والبهاء تحتويه روعة المكان.

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"شفا الطائف" الأبيض يتفاخر ببياض الثلج ويختال بجمال المنظر
سبق

"الشفا الأبيض".. هذا ما تسمى به مركز الشفا السياحي بالطائف، والذي حولته "البردية" لعروسٍ تختال بجمالها، حقَ أن تكون من المناطق الفاتنة والخلابة سياحيًا، في واقعة شهدتها أمس الأحد مع الأمطار التي هطلت عليها، لتبقى بارزةً وتعلو مياه الأمطار التي غمرتها من الجهات المحيطة بحكم ارتفاعها، لتكسوها كمياتٍ من البرد وتظل متفاخرةً ببياض الثلج الذي غطاها.

المصور "سيف السفياني" تجولت به عدسته عبر طائرة الدرون المُرخصة من هيئة الطيران المدني، لينقل ذلك الجمال الذي حباه الله تلك المنطقة (الشفا)، والتي تزهو وتزداد شموخًا وقت أن تغتسلها الأمطار، وتكسوها حبات البرد، لتجعلها حالة نقية من الجمال والبهاء تحتويه روعة المكان.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
01:58 AM

"شفا الطائف" الأبيض يتفاخر ببياض الثلج ويختال بجمال المنظر

"المصور السفياني" يجسد الجمال بكاميرا "الدرون"

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فهد العتيبي - الطائف
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"الشفا الأبيض".. هذا ما تسمى به مركز الشفا السياحي بالطائف، والذي حولته "البردية" لعروسٍ تختال بجمالها، حقَ أن تكون من المناطق الفاتنة والخلابة سياحيًا، في واقعة شهدتها أمس الأحد مع الأمطار التي هطلت عليها، لتبقى بارزةً وتعلو مياه الأمطار التي غمرتها من الجهات المحيطة بحكم ارتفاعها، لتكسوها كمياتٍ من البرد وتظل متفاخرةً ببياض الثلج الذي غطاها.

المصور "سيف السفياني" تجولت به عدسته عبر طائرة الدرون المُرخصة من هيئة الطيران المدني، لينقل ذلك الجمال الذي حباه الله تلك المنطقة (الشفا)، والتي تزهو وتزداد شموخًا وقت أن تغتسلها الأمطار، وتكسوها حبات البرد، لتجعلها حالة نقية من الجمال والبهاء تحتويه روعة المكان.

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