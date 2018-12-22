نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وجزر فرسان.

"الأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-22 نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وجزر فرسان. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 صباحاً.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443 08:39 AM

"الأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية





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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 صباحاً.