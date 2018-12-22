"الأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وجزر فرسان.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 صباحاً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وجزر فرسان.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 صباحاً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وجزر فرسان.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 صباحاً.