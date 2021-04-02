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"الصحة": تسجيل 728 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" تغلق 11 مسجدًا مؤقتاً

في 5 مناطق.. بعد ثبوت 11 إصابة بـ"كورونا"

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجدًا مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 54 يوماً 441 مسجداً تم فتح 416 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارةأن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة القصيم تم رصد أربع حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها ومسجدان بمنطقة الرياض، تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف.

وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجدًا، ثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .

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"الشؤون الإسلامية" تغلق 11 مسجدًا مؤقتاً
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجدًا مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 54 يوماً 441 مسجداً تم فتح 416 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارةأن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة القصيم تم رصد أربع حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها ومسجدان بمنطقة الرياض، تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف.

وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجدًا، ثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
02:21 PM

"الشؤون الإسلامية" تغلق 11 مسجدًا مؤقتاً

في 5 مناطق.. بعد ثبوت 11 إصابة بـ"كورونا"

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عبدالله العنزي - الرياض
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1,062

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجدًا مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 54 يوماً 441 مسجداً تم فتح 416 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارةأن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة القصيم تم رصد أربع حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها ومسجدان بمنطقة الرياض، تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف.

وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجدًا، ثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .

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