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لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على النصر بـ50 ألف ريال

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، الأحد، غرامة مالية على ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأسترالي: برادلي جونز، وعبد الله مادو؛ لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو، بعد مباراة الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاءت الغرامة على الحارس الأسترالي بمبلغ 20 ألف ريال، فيما غُرم عبد الله مادو 30 ألفًا، لتكراره المخالفة ذاتها.

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لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على النصر بـ50 ألف ريال
سبق

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، الأحد، غرامة مالية على ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأسترالي: برادلي جونز، وعبد الله مادو؛ لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو، بعد مباراة الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاءت الغرامة على الحارس الأسترالي بمبلغ 20 ألف ريال، فيما غُرم عبد الله مادو 30 ألفًا، لتكراره المخالفة ذاتها.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
04:47 PM

لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على النصر بـ50 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، الأحد، غرامة مالية على ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأسترالي: برادلي جونز، وعبد الله مادو؛ لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو، بعد مباراة الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاءت الغرامة على الحارس الأسترالي بمبلغ 20 ألف ريال، فيما غُرم عبد الله مادو 30 ألفًا، لتكراره المخالفة ذاتها.

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